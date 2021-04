Heringen: Die Linken wollen Streit beenden, werden aber nicht erhört

Tim Rosenstock ist für die Linken kommunalpolitisch in Heringen aktiv.

Heringen. Warum die Genossen der Helmestadt zurzeit ein wenig verärgert sind.

Die Linken in Heringen sind unzufrieden. Seit Sommer 2020 haben sie zwei Anträge, mit denen sie nicht den Weg in den Stadtrat finden. Nach der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung haben die Genossen erneut den Eindruck, dass ihre Anliegen keine Berücksichtigung finden.

Zunächst gehe es um die Zuständigkeiten für die vorberatenden Ausschüsse. „Die ungenaue Formulierung in der Geschäftsordnung“ habe in der Vergangenheit „immer wieder zu Missverständnissen und schließlich für Ärger unter den Beteiligten“ geführt, erklärt Stadtratsmitglied Matthias Marquardt. „Dem wollten wir mit unserem Vorschlag entgegenwirken, indem sowohl der Stadtrat als auch die Verwaltung eine konkrete Handhabe vorfinden, nach der sie sich richten können. Außerdem gab es einen Passus, der eine Teilöffentlichkeit der Ausschüsse ermöglicht und so für mehr Transparenz im politischen Handeln der Stadt hätte sorgen können.“

Im zweiten Antrag der Linken geht es um die Plakatierung zu Wahlen. Demnach haben viele Bewohner der Stadt und der Ortsteile wenig Verständnis, wenn zu viele Wahlplakate aufgehangen werden.

Momentan habe Tim Rosenstock, ebenfalls Stadtratsmitglied der Linken, den Eindruck, die Verwaltung sei mit der Kontrolle „der übermäßigen Plakatierung“ überlastet. „Anders lässt es sich mir nicht erklären, warum in Heringen noch immer ein Wahlplakat aus dem Landtagswahlkampf 2019 hängt.“ Das meine er aber nicht als Kritik an die Verwaltung. Das zuständige Ordnungsamt sei „minimal besetzt“. Deshalb könne es eine umfassende Kontrolle der Plakatierung gar nicht leisten.

Die Linken ärgern sich, dass sie nicht die Möglichkeit erhalten, ihre Anträge im Hauptausschuss vorzustellen. „Das ist wirklich bedauerlich“, unterstreicht Tim Rosenstock, „wollten wir damit doch einerseits den Bürgerwillen in den Rat einbringen und gleichzeitig für eine bessere Zusammenarbeit in der Zukunft zwischen Verwaltung und Stadtrat sorgen, um die Streitigkeiten der letzten Monate zu beenden“.