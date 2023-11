Das Gourmet-Magazin falstaff hat unter seinen Lesern eine Umfrage zu dem beliebten Gericht durchgeführt. Ist Ihre Lieblingswurst dabei?

Es ist wohl eines der beliebtesten Gerichte bei den Deutschen: die Currywurst. Nicht umsonst wurde sie in jüngster Vergangenheit einige Male zum beliebtesten Kantinenessen gewählt. Gerade in Berlin, der Geburtsstadt des Gerichtes, ist man besonders stolz auf die Delikatesse. Aber: Wo gibt es deutschlandweit die beste Currywurst?

Mit dieser Frage hat sich auch die Redaktion des Gourmet-Magazins falstaff beschäftigt. Unter ihren Leserinnen und Lesern haben sie dazu kürzlich eine Umfrage gestartet. Zwei Wochen konnten sie für ihren Lieblingsladen abstimmen. Die Ergebnisse des Votings zu Deutschlands bester Currywurst 2023 wurden nun am Donnerstag, 16. November, veröffentlicht.

Hier gibt es die besten Currywurste in Deutschland

Bei der Umfrage haben sie nach Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland unterschieden. Diese Läden haben am besten abgeschnitten:

Nordeutschland: Curry-Pirates (Hamburg)

Süddeutschland: Best Worscht in Town (München)

Ostdeutschland: Konnopke´s Imbiss (Berlin)

Westdeutschland: Kalinski Wurstwirtschaft & Gin Bar (Saarbrücken)

Ursprünglich soll die Currywurst aus Berlin stammen: 1949 soll die Gastronomin Hertha Heuwer die Currywurst erfunden haben. In ihrer Imbissbude am Stuttgarter Platz in Charlottenburg soll sie eine Brühwurst in Stücke geschnitten und mit einer Soße aus Tomatenmark und Gewürzen garniert haben. Ob das tatsächlich die erste Currywurst war, darum wird weiter gestritten. Dennoch ist es nicht verwunderlich, dass einige der beliebtesten Imbisse der Umfrage zufolge aus Berlin kommen.

Lesen Sie auch:Currywurst: Traditionsgericht immer unbeliebter – fleischlose Alternativen kommen

Das sind die besten Currywurst-Läden in Ostdeutschland:

Konnopke´s Imbiss (Berlin) Curry36 (Berlin) Imbiss Thomas Haase (Magdala) Bier´s Kudamm 195 (Berlin) Curry 32 (Berlin) Witty´s - die Bio Currywurst (Berlin) Ketels Curry (Berlin) Krasselt´s Imbiss (Berlin) Ketch´up 35 (Berlin)

Hier gibt es die beste Currywurst in Norddeutschland:

Unter den Norddeutschen Städten schnitt eine weitere Großstadt besonders gut ab: Hamburg. Die Curry-Pirates landen dort auf Platz eins, gefolgt von der Sansibar auf Sylt. Hinter dem Bier- und Wurst Kontor in Braunschweig folgen dann schon die nächsten Hamburger Wurstbuden mit Edelsatt, Edelcurry und dem Mö-Grill am Jungfernstieg. Knapp in die Top 10 schafft es auch noch Schmitt Foxy Food (Platz 10).

Die beliebstesten Currywurst-Läden in Süddeutschland:

In Süddeutschland stammt die beste Currywurst dem Ranking zufolge aus München. An Best Worscht in Town kommt niemand vorbei. Auf den Plätzen zwei und drei landen Körri Karl in Landshut und der Wurstimbiss Teltschik, den man ebenfalls in der Landeshauptstadt findet.

Wo es die beste Currywurst in Westdeutschland gibt:

Aus Westdeutschland ging der klarste Sieger hervor: 95 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten für die Kalinski Wurstwirtschaft & Gin Bar in Saarbrücken. Wer aber doch lieber in Nordrhein-Westfalen eine Wurst verputzen will, sollte laut Voting zum Beispiel bei Dönninghaus in Bochum (Platz drei) oder Wurst Willi in Dortmund (Platz fünf) vorbeischauen. Angeblich weiß man aber nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch im vermeintlich schickeren Düsseldorf, wie eine Wurst ordentlich zubereitet wird. Curry Düsseldorf sichert sich immerhin noch den sechsten Platz.