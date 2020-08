Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Highlight im Zoopark Erfurt: Minifant darf bald Außenanlage erkunden

Am 12. August ist Weltelefantentag. Und das feiert der Thüringer Zoopark Erfurt mit einem ganz besonderen Highlight: Das Elefantenbaby darf am Mittwoch zum ersten Mal die Außenanlage des Elefantenhauses erkunden. Zugleich wird es dann in Begleitung seiner Mutter Chupa zum ersten Mal öffentlich zu sehen sein, teilte der Zoopark am Montag mit.

Babyelefant darf Außenanlage erkunden

Das am 4. August geborenen Kalb befindet sich aktuell ausschließlich im Elefantenhaus. Bis Mama und Minifant zusammen auf die 11.000 m² große Außenanlage dürfen, benötigt es noch einige Vorbereitungen, so der Zoopark. „Bis dahin heißt es vor allem schnüffeln, schnaufen, toben und ganz viel trinken. Denn, so ein kleiner Elefant verliert nach der Geburt, wie auch menschliche Babys, bis zu 10% an Gewicht.“, heißt es in der Mitteilung.

Elefanten-Mama Chupa führt ihre Tochter durchs Elefantenhaus

Weltweit auf Gefährdung der Elefanten aufmerksam machen

Der Weltelefantentag wurde ins Leben gerufen, um weltweit auf die Gefährdung der Elefanten aufmerksam zu machen. Da ihr Lebensraum ständig schrumpft und sie wegen ihrer Stoßzähne gejagt werden, sind Elefanten sehr stark in ihrem Bestand gefährdet. Experten warnen davor, dass es schon in wenigen Jahren keine wildlebenden Elefanten mehr geben könnte. Deshalb wird weltweit dazu aufgerufen, die Elefanten und ihre natürlichen Lebensräume zu schützen.