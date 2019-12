Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hildegard Mäder: Ihr Kaffee kann mehr

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Hildegard Mäder, Förderverein der Diakonie Sozialstation „St. Elisabeth“ Gebesee.

Eine Tasse Kaffee kann helfen, um gut in den Tag zu starten, mit einem Spritzer Zitrone soll sie gegen Kopfschmerzen helfen und manchem hilft sie, länger wachzubleiben. Zusammen mit einem Stück Kuchen zum Seniorennachmittag in Gebesee, den Hildegard Mäder jede Woche organisiert, kann eine Tasse Kaffee noch viel mehr. Dort stiftet sie Gemeinschaft, holt alte Menschen aus ihrem Alleinsein mitten in die Gesellschaft. Für rund 60 Seniorinnen und Senioren aus Gebesee ist dieser Nachmittag der freudige Höhepunkt der Woche. Dank Hildegard Mäder. Zu Kaffee und Kuchen bietet sie dann meist auch noch kulturelle Programme an. Dann begeben sich die betagten Damen und Herren via Diavortrag in ferne Länder, können sich in Vorträgen über Gesundheit und Ernährung informieren oder sich an Programmen aus Kindergarten oder Grundschule erfreuen.