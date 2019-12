Hilfe! Meine Kinder, meine Freunde: Alles nur noch Emojis

Mein Smartphone ist meine Verbindung zur Welt. Meine Whatsapp-Gruppen sind mein soziales Leben. Facebook und Twitter meine Nachrichtenquelle. Mein Smartphone trägt meine Familienfotos der letzten Jahre, meine Zugfahrkarten und wird sicher bald meine EC-Karte ersetzen. Blöd nur, dass sich mit dem Smartphone die Haustür noch nicht öffnen lässt oder das Fahrradschloss.

Und mein Smartphone schickt mir auch Nachrichten von Leuten, die ich nicht so oft sehe. Alte Freunde aus der Schulzeit etwa: – Hey, wie geht’s? – Gut, und dir? – . – .

Geschmückt wird das Ganze mit vielen lustigen Emojis. Und dann ist wieder Funkstille. Der zweite Anlauf endet dann mit – – . Beim Versuch Nummer drei heißt es dann: – . Der Donnerstag geht meist ohne Anruf vorüber. Beim vierten Versuch gibt es tatsächlich einen Anruf, aber der Angerufene geht nicht dran. Er schreibt dann eine Whatsapp: . Wenn er das nicht tut, ist erst mal wieder Funkstille.

Smartphone: Kaum einer telefoniert noch. Es wird still kommuniziert.

So gesehen ist das Smartphone vieles, aber wohl kaum noch ein Telefon. Deswegen ist der Begriff Handy auch so altmodisch. War ja ohnehin immer lustig, dass es das „Handy“ nur in Deutschland gab. Dabei hätte es eigentlich, wenn schon ein Anglizismus benutzt wird, Cellphone heißen müssen oder Mobile.

Im Beruf ist es ähnlich. Da wird auch nicht mehr telefoniert, obwohl wir alle immer noch Festnetz-Geräte auf dem Schreibtisch stehen haben. Wir chatten, selbst mit dem Tischnachbarn. Die Folge: Das An- und Abschwellen des Redaktionsalltags ist am Chatverlauf messbar. Positiv gesehen: Es gibt keinen Lärm, der vom Arbeiten abhält.

Ich bin furchtbar genervt vom Glotzen auf Chats, Likes, Video, News und Emojis

Für meine Kinder ist Telefonieren was für Eltern und Omas. Die Freundin zum Geburtstag anrufen? Das erledigt doch Whatsapp mit Küsschen-Emojis. Sich verabreden zum Eislaufen? Läuft auch über Whatsapp und dauert dementsprechend ein paar Tage (s.o.). Sich mit Klassenkameraden treffen? Wird wochenlang geplant und endet mit größtmöglichem Aufwand samt Übernachtung, Kochzeremonie und ausgetüfteltem Abendprogramm.

Frauengold-Kolumnistin Birgitta Stauber schreibt über ihre Familie, das Leben an sich und Gleichberechtigung. Foto: Reto Klar

Wenn ich den Kindern komme mit Sprüchen wie: „Als noch telefoniert wurde, haben wir uns einfach spontan und unkompliziert verabredet“, riskiere ich natürlich verdrehte Augen und ein verächtliches: „OK, Boomer“.

Aber hey, ich bin furchtbar genervt vom stillen Glotzen auf Chats, Likes, Videos, News – und Emojis. Ich will wieder telefonieren! Diese soziale Smartphone-Welt ist voll von abgehangenen Verabredungen, die so durchgetaktet sind, dass sie jeder Dynamik die Luft nehmen. Spontane Besuche und Anrufe, auf die man eigentlich keine Lust hat, sich dann aber zum echten Hit entwickeln, das gibt es nicht mehr.

Also, ganz kurz: Ruft an, ihr Kollegen, Freunde, Verwandte. Ich geh dran, versprochen. Und wenn nicht, dann habe ich einen echten Grund und rufe zurück. Ich trinke Tee dabei. Oder noch besser: Rotwein. Rettet das Telefon! Wer macht mit?

