Blende Fotowettbewerb: Tolle Preise für die besten Motive

Für sein Foto von der Spiegelarche in Roldisleben bei Sömmerda gewann Wolfgang Sieler aus Sömmerda bei „Blende 2022“ den 2. Platz in der Kategorie „Spiegelungen“. Das Motiv ist ein tolles Beispiel für die Architekturfotografie.

Erfurt. Ab heute können die Motive für den neuen Fotowettbewerb "Blende 2023" eingereicht werden. In der Endrunde warten Gewinne im Wert von 50.000 Euro.

Tiere, Architektur, Stillleben und Landschaften – mit diesen Themen startet am Freitag, 1. September 2023, der neue, mittlerweile 49. Blende-Fotowettbewerb. Der renommierte Vergleich bietet neben den vier Kategorien auch wieder einen KI-Wettbewerb an, bei dem Künstliche Intelligenz die eingereichten Motive bewertet.

In der Kategorie „Einfach tierisch“ suchen wir die besten Tieraufnahmen – von wilden Raubkatzen und von süßen Stubentigern. Die Tierfotografie erlaubt ernsthafte Charakterportraits, lustige Tierfotos, dokumentarische Bilder oder actiongeladene Fotos. Allein die unerschöpfliche Zahl an Tierarten macht die Tierfotografie faszinierend und ergiebig.

Ein Auge für Architektur

Ein gutes Auge für das Spiel von Licht und Schatten sowie Linien und Formen erfordert die Architekturfotografie. Unter dem Wettbewerbsthema „Faszination Architektur“ sind alle Teilnehmer herausgefordert, Gebäude neu zu entdecken. Dazu können neben ganzen Bauwerken auch Räume und andere Details von Gebäuden wie Treppen, Türen oder Ornamente gezählt werden.

Kreative Stillleben

Eine besondere kreative Herausforderung stellt das Thema „Stillleben als Kunstform“ dar. Hier können die Teilnehmer ihre Kreativität und Kunstfertigkeit beweisen, in dem sie das gewählte Motiv durch Arrangement, Beleuchtung und Komposition in Szene setzen.

Landschaften im richtigen Licht

Ob dichte Wälder, weitläufige Berglandschaften, das Flachland oder Meer – das vierte Wettbewerbsthema „Landschaftsfotografie“ bietet viele Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Wetter und Jahreszeit bestimmen das Licht und damit die Wirkung des Bildes. Die Landschaft selbst muss gar nicht so spektakulär sein, viel wichtiger ist der Bildaufbau.

Auch in diesem Jahr können die Fotografen ihre Bilder mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bewerten lassen und am „Sonderpreis KI by Excire“ teilnehmen.

Ab sofort können sich Amateur- und Hobbyfotografen über das Blende-Internet-Portal am Wettbewerb anmelden und bis zum 30. November 2023 ihre Bilder hochladen. Pro Teilnehmer darf nur ein Account erstellt werden. Mehrere Anmeldungen mit verschiedenen E-Mail-Adressen führen zum Ausschluss vom Wettbewerb. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen für die Teilnahme eine ausdrückliche Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten.

Technische Anforderungen an die Fotos

Zudem sind einige technische Anforderungen zu berücksichtigen: Die minimale Seitenlänge der Fotos beträgt 800 Pixel, die maximale Seitenlänge darf 4000 Pixel nicht überschreiten, sonst funktioniert der Upload nicht. Die maximale Bildgröße beträgt 8 MB. Damit die Fotos auch gedruckt werden können, sollten diese eine Auflösung von 300 dpi besitzen.

Im Upload-Formular kann auch beschrieben werden, wo und unter welchen Umständen das Foto aufgenommen wurde und, wenn es nicht klar erkennbar ist, was es zeigt. Denn oft entfalten Bilder eine ganz andere Wirkung, wenn man deren Hintergründe kennt.

In der bundesweiten Endrunde gibt es 100 Preispakete im Gesamtwert von über 50.000 Euro zu gewinnen, eine Fachjury aus erfahrenen Fotografen kürt dabei die Sieger. Die besten Aufnahmen werden zudem in einem renommierten Fachmagazin veröffentlicht und im kommenden Jahr auf der Photopia Hamburg präsentiert, Europas Festival für Fotografie und Videografie.