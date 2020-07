Jessyca Flemming an der Harfe und Mykyta Sierov an der Oboe musizierten in der Rastenberger Coudraykirche im Rahmen des Thüringer Orgelsommers.

Rastenberg. 10 Konzerte in der Reihe „Thüringer Orgelsommer“ konnten Musikfreunde aus nah und fern seit 2011 in der Rastenberger Coudray-Kirche erleben

Hörgenuss mit Harfe und Oboe

Jedes Jahr in der Sommerzeit finden in den Thüringer Kirchen sehr verschiedene musikalische Veranstaltungen statt. Sie wollen den Menschen Freude bringen, sie dem Alltag entlocken und dazu beitragen, den Bestand der Orgeln in Thüringen zu erhalten und notwendige Restaurierungsmaßnahmen zu unterstützen.

Die Orgel steht zwar im Mittelpunkt, aber musiziert wird auch sehr oft mit anderen Instrumenten. So erlebten die Konzertbesucher in Rastenberg in den vergangenen Jahren neben der Panflöte und der Gambe als außergewöhnliche Instrumente auch schon Solisten am Fagott, der Violine, der Posaune und der Oboe, ebenso ein Männerquartett und einen Chor. Das diesjährige Hörerlebnis bestand in dem Zusammenspiel von Harfe und Oboe. Die beiden jungen Künstler Jessyca Flemming an der Harfe und Mykyta Sierov an der Oboe begeisterten ihre Zuhörer mit bekannten Melodien – in einem überzeugenden und harmonischen Miteinander vorgetragen. Das war für alle ein Hörgenuss und eine Bereicherung, denn zwischen den Stücken erzählen die Musiker manch Interessantes über die Komponisten, die Musik und die Instrumente, teilt Frank Koch vom Orgelförderverein mit.

Die sonst übliche Bewirtung der Gäste durch die Kirchgemeinde und den Orgelförderverein konnte leider in diesem Jahr nicht erfolgen, „aber es gibt sicher auch im nächsten Jahr einen Thüringer Orgelsommer und wir dürfen wieder dabei sein“, so Frank Koch. Wenn trotz des regulären Eintrittspreises noch 250 Euro am Ausgang gespendet wurden, müssen wohl das Orgelsommerkonzept und die Musik überzeugt haben.

Der Verein sagt Dank an alle Musikfreunde, die dazu beigetragen haben, dass man nach dem Konzert beschwingt nach Hause gehen konnte. Ist es doch zur Zeit nicht selbstverständlich, eine musikalische Veranstaltung erleben zu können. – Jessyca Flemming ist noch einmal in der Predigerkirche Erfurt am 19. Juli, 17 Uhr zu erleben, dann mit keltischer Musik.