Hoffen auf 2022 in Rastenberg

Die erhoffte Aufnahme in die nächste aktuelle Runde des Städtebauförderprogramms ist Rastenberg nicht geglückt. „Wir geben aber nicht auf und nehmen für 2022 erneut Anlauf“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg). Eines der im Programm verfolgten Rastenberger Hauptanliegen wäre die Sanierung der Trauerhalle. „Das müssen wir dringend umsetzen – und zwar grundlegend“, so die Bürgermeisterin. In die Trauerhalle sollen auch einige der von der Kirchgemeinde erworbenen Second-Hand-Kirchbänke aus Arnsberg kommen (TA berichtete).