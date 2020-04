Hoffen auf Vergabe im zweiten Anlauf

Auch die Gremien auf Kreisebene nehmen den Sitzungsbetrieb nach Corona-Unterbrechung wieder auf. Wie Landrat Harald Henning (CDU) informierte, wird am Dienstag, dem 12. Mai, zunächst der Bau- und Vergabeausschuss des Sömmerdaer Kreistags unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsvorschriften zusammentreten. Er soll unter anderem einen Beschluss zur Vergabe der Rohbauleistungen für den Erweiterungsbau an der Wippertus-Grundschule Kölleda treffen. Es ist dies der zweite Anlauf zur Vergabe. Eine erste Ausschreibung war aufgehoben worden, nachdem sie laut Henning Ergebnisse erzielt hatte, die er als „jenseits von gut und böse“ klassifizierte. Die jetzigen Angebote nannte der Landrat „akzeptabel“. Eine im Zusammenhang mit der Ausschreibung eingegangene Vergabebeschwerde solle so schnell wie möglich vom Tisch, hofft Henning. Schon am Tag darauf, am Mittwoch, dem 13. Mai, sollen die Mitglieder des Kreisausschusses zusammenfinden. Ihre Beratung bereitet unter anderem auch die Sitzung des Kreistages vor, die für Mittwoch, den 27. Mai, anberaumt ist. Ungewöhnlich wird diesmal der Tagungsort des Kreisparlaments sein. Die Kreistagsmitglieder werden „auf Abstand“ nicht im Volkshaus zusammenkommen, sondern in der Unstrut(sport)halle. „Gut, dass wir solche Möglichkeiten des Ausweichens haben“, stellte der Landrat fest.