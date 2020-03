Hoppe-Gedenktafel und Breitbandausbau sind in Ellrich auf dem Weg

Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) informierte auf der Stadtratssitzung am Montagabend im Ellricher Stadtrat über die Schäden im Ellricher Stadtwald, die vor allem durch die Trockenheit der beiden vergangenen Sommer entstanden sind. „Thüringenweit sind 2.085.000 Festmeter Schadholz ermittelt worden. Allein 200.000 davon fallen im Südharz an.“ Das entspreche einer Fläche von 3600 Hektar. „Wir werden nicht an vier oder fünf Kahlflächen im Ellricher Stadtwald vorbeikommen“, so der Bürgermeister.

Gute Fortschritte gibt es bei der Gedenktafel für den Schauspieler Rolf Hoppe. „Wir haben mit den Rosenmontagsmalern gesprochen. Diese wollen eine Stele in die Parkanlage gegenüber dem Geburtshaus bauen, wo die Gedenktafel angebracht werden soll“, sagte Stadtratsmitglied Ingmar Flohr. Die Idee, die Plakette an den Hausgiebeln anzubringen, sei wieder verworfen worden. Die genaue Gestaltung der Tafel soll noch besprochen werden. „Ich finde es toll, was da auf den Weg gebracht wurde“, sagte Jürgen Weyand von den Grünen. Er wolle ein Spendenkonto für die Tafel beantragen. Bürgermeister Pasenow sagte seine Unterstützung zu.

Gute Nachrichten gebe es auch beim Breitbandausbau, so Pasenow. Die Genehmigung der Bundesnetzagentur liege vor, so dass im Mai mit dem Ausbau begonnen werden könne. „Manche Bereiche wie das Wohngebiet in Sülzhayn oder das Gewerbegebiet müssen noch warten, bei anderen wie in Appenrode oder Werna ist die Ausbaustufe schon erreicht worden“, erklärte der Bürgermeister. Eine Datenübertragungsrate von 30 Mbit müsse mindestens erreicht werden, teilweise reiche diese bis 100 Mbit.

Die am Montag vom Stadtrat gefassten Beschlüsse waren überwiegend formeller Natur. Gleich drei Jahresrechnungen, und zwar von 2016 bis 2018, standen auf der Tagesordnung. Für alle mussten der Bürgermeister und sein Vorgänger Matthias Ehrhold entlastet werden. Diese sechs Beschlüsse gingen jeweils bei einer Enthaltung durch. Auch das Aufheben der Nachtragshaushaltssatzung 2019 war eine rein formelle Angelegenheit und wurde einstimmig beschlossen.

Das Nordhäuser Jugendsozialwerk, das die Kindertageseinrichtungen in Ellrich betreibt, plant aus organisatorischen Gründen, die Elternbeiträge bereits zum 1. eines jeden Monats einzuziehen und nicht mehr wie bisher am 15. des Monats. Dazu ist eine Änderung der Elternbeitragsordnung notwendig. Dieser stimmten die Stadtratsmitglieder einstimmig zu.

Und schließlich votierten diese für den Satzungsbeschluss des Baugebietes „Morgenröte/Wolfsgraben“. Auf fünf Flurstücken sollen dort Einfamilienhäuser entstehen. Mit der Veröffentlichung im nächsten Amtsblatt im April sei das Baurecht hergestellt, sagte Fachbereichsleiter Ronald Kuß. Dann können sich dort junge Familien ansiedeln.