Horizontalspülbohrer kommt in Nordhausen zum Einsatz

In der Baustelle an der Grimmelallee rückte am Montag und Dienstag ein ganz spezielles Kettenfahrzeug an, um fünf Löcher unter dem Gleisbett durchzubohren. Die „Ditch Witch“ ist ein Horizontalspülbohrgerät, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn der Baugrund instabil ist. „In der Grimmelallee befinden sich Kiesablagerungen und Bauschuttreste, so dass gesteuerte Pilotbohrungen notwendig sind“, erläutert Sebastian Watterodt von der gleichnamigen Bohrtechnik-Firma aus Görsbach. Im zweiten Arbeitsschritt werden dann Rohre eingezogen, die Wasserleitungen und ein Leerrohr für die Telekom enthalten.