Aus dem einstigen Hotel Plauescher Grund in Plaue soll ein Seniorenheim werden. Die Arbeiten verzögern sich aber.

Plaue. Der Investor teilt das Projekt wegen der Corona-Krise in zwei Abschnitte.

Hotelumbau in Plaue verzögert sich noch

Zu einem Pflege- und Seniorenwohnheim soll das einstige Hotel im Ortskern von Plaue umgebaut werden (unsere Zeitung berichtete). Die Planungen liefen bereits vor einem Jahr an. Nun sei das Vorhaben aber ins Stocken geraten, bedauert Silke Möhring, die Chefin des gleichnamigen ambulanten Pflegedienstes. Sie wollte das Pflegeheim anmieten und betreiben.

Warum der Investor nun einen Rückzieher mache, erschließe sich ihr nicht. „Ich finde das sehr schade, zumal schon einiges Geld in das Objekt floss und wir für eine ausgelastete Belegung bereits genügend Interessenten haben. Diese müssen wir nun erst einmal vertrösten“, resümiert Silke Möhring.

„Das Vorhaben liegt nur auf Eis“, versicherte indes Michael Lose von der Investmentfirma von Stöterau. Grund sei die Corona-Krise. „Wir können derzeit nicht abschätzen, welche Auswirkungen diese auf die Baubranche haben wird“, so Lohse. Daher habe sich die Geschäftsleitung dazu entschlossen, in kleineren Schritten voranzugehen. Zunächst werde die alte Kegelbahn saniert. Hier sollen eine Physiotherapie und Seniorenwohnungen unterkommen. Das Seniorenheim werde dann in einem zweiten Schritt gebaut. Wann es losgeht, sei derzeit aber noch nicht absehbar.