Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hubertus Meyer-Burckhardt: Moderator an Krebs erkrankt

Berlin Der Moderator der „NDR Talk Show“, Hubertus Meyer-Burckhardt (63), ist an Krebs erkrankt. In einem Interview der „Welt“ (Samstag) sagte er: „Der Krebs ist nicht das Entscheidende.“ Die zwei Karzinome, die dem Blatt zufolge 2017 bei einer Routineuntersuchung festgestellt wurden, seien klein und erwiesen sich „glücklicherweise als sehr faul“.

Bei der Sendung „NDR Talk Show“ wurde der Moderator von Jörg Pilawa ersetzt – allerdings nur deshalb, weil Meyer-Burckhardt an einem Virus erkrankt sei, wie es heißt.

Medizinisch heiße das: weiter abwarten und beobachten. Der „Bild am Sonntag“ sagte der Moderator, seine Sicht aufs Leben habe sich in den vergangenen Monaten verändert. Er sei nun für viele Dinge dankbarer. „In diesem Sinne ist so eine Krebsdiagnose gar nicht so schlecht. Sie erzieht einen zum Glücklichsein.“

Hubertus Meyer-Burckhardt schildert seine Sicht auf Krebs-Diagnose

Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert gemeinsam mit Barbara Schöneberger die „NRD Talk Show“. Foto: via www.imago-images.de / imago images/APress

Am Wochenende musste er eine Ausgabe der „NDR Talk Show“ absagen. Die Show hat Meyer-Burckhardt bisher gemeinsam mit Barbara Schöneberger moderiert.

Und auch sonst hat sich sein Alltag sehr verändert.

So eine Diagnose, erklärte er gegenüber der „Welt“, sei natürlich auch ein Weckruf, „weil man mehr Respekt vor dem eigenen Körper bekommt, den ich vor 20 Jahren so noch nicht gehabt habe“. Früher habe er die Erwartungshaltung gehabt, „dass er bei einer einigermaßen guten Pflege lange funktioniert.“

Ist Krebs besiegbar? Spahns Aussage im Faktencheck

Plötzlich habe er eine ziemliche Demut, wenn er das tue, was er solle – nämlich funktionieren. Allerdings sehe er seine Lebenserwartung auch realistisch: „Da kommt man nicht raus, irgendwann wird der Tod gewinnen.“

Mit seiner Krebs-Diagnose ist Hubertus Meyer-Burckhardt in Deutschland längst nicht allein. Krebs ist eine Volkskrankheit – wir klären alle wichtigen Fragen und Antworten.

Lesen Sie auch: