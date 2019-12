Humboldt-Gymnasium in Nordhausen ermöglicht ein Konzert in zwei Teilen

Auch der zweite Teil des Weihnachtskonzerts am Nordhäuser Humboldt-Gymnasium am Donnerstagabend war bestens besucht. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus allen Jahrgangsstufen sangen Weihnachtslieder, tanzten, trugen Gedichte vor und spielten Instrumente. Rund 800 Euro an Spenden wurden für eine Schule in Afrika gesammelt.