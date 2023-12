Hunderte Feuerwehrleute wegen überfluteter Straßen und Keller im Dauereinsatz

Für Überflutungen vorgesehene Flächen wie Felder stehen an vielen Stellen im Landkreis Nordhausen bereits unter Wasser, wie beispielsweise an der Aumühle.

Vor allem in Nordthüringen sind Flüsse über die Ufer getreten. Mehrere Straßen sind gesperrt.

Das Hochwasser infolge anhaltender Regenfälle hat in der vergangenen Nacht vor allem in Nordthüringen teilweise Straßen und Keller überschwemmt. Wie die Rettungsleitstelle Nordhausen am Morgen dem MDR mitteilte, traten zwar die größeren Flüsse wie die Helme und die Wipper nicht über die Ufer. Aber mehrere kleine Bäche bahnten sich in den vergangenen Stunden über Felder den Weg in die Ortschaften Branderode, Obersachswerfen und Gudersleben und verschlammten dort Straßen und Keller. Allein im Landkreis Nordhausen waren in der vergangenen Nacht Hunderte Feuerwehrleute im Dauereinsatz und füllten beispielsweise Sandsäcke.

Das Landesamt für Umwelt geht derzeit von einer Entspannung der Hochwasserlage im Laufe des Sonntags aus. „Wir erwarten für alle Pegel ab Mittag Beruhigung“, sagte Landesamtsprecher Nils Fröhlich. Zwar geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) gerade für die bereits vom Hochwasser teils stark betroffenen Gebiete in Nord- und Südthüringen weiter davon aus, dass der Dauerregen teils bis zum Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags anhält. „Der Regen wird den Vorhersagen nach aber nicht so stark ausfallen wie in den vergangenen Tagen“, sagt Fröhlich.

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Die Unstrut bei Görmar. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis In Görmar werden Wasserbarrieren aufgebaut. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Pegel der Unstrut bei Ammern. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis In Lengefeld verteilen Feuerwehr und Bauhof Sandsäcke. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Görmar: Die Feuerwehr verteilt Sandsäcke. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Görmar: Die Feuerwehr verteilt Sandsäcke. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Feuerwehr Görmar. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Die Feuerwehr kontrolliert den Wasserstand der Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis In Lengefeld verteilen Feuerwehr und Bauhof Sandsäcke. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Die Feuerwehr kontrolliert den Wasserstand der Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Die Feuerwehr kontrolliert den Wasserstand der Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Die Feuerwehr kontrolliert den Wasserstand der Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Die Feuerwehr kontrolliert den Wasserstand der Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Pegel der Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Luhne in Lengefeld. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis In Lengefeld verteilen Feuerwehr und Bauhof Sandsäcke. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Pegel der Unstrut bei Ammern. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Pegel der Unstrut bei Ammern. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Pegel der Unstrut bei Ammern. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Pegel der Unstrut bei Ammern. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Unstrut bei Görmar. Foto: Alexander Volkmann

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Oberdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Nägelstedt Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Nägelstedt Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Nägelstedt Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Nägelstedt Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Oberdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Oberdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Oberdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Oberdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Oberdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Oberdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Bilder: Hochwasser im Unstrut-Hainich-Kreis Niederdorla Foto: Claudia Bachmann / Funke Medien Thüringen

Zahlreiche gesperrte Straßen

Bereits am Sonntagmorgen sei an nur noch wenigen Messständen eine steigende Tendenz festgestellt worden. Gerade dort, wo die Pegelstände an den Flüssen aber die höchste Meldestufe erreicht hatten, könne es länger dauern, bis das Wasser abgeflossen sei, so Fröhlich.

Die Leitstelle in Nordhausen hatte bereits am Samstagabend von zig Einsätzen der Feuerwehr berichtet. Verletzte seien bislang nicht bekannt, hieß es dort am Sonntagmorgen. Hunderte Feuerwehrleute waren unter anderem damit beschäftigt, Sandsäcke für die Hochwasser-Abwehr zu füllen.

Vor allem in Nordthüringen mussten mehrere Straßen gesperrt werden, darunter:

Kreis Nordhausen, L2079 zwischen Auleben und Görsbach in beiden Richtungen gesperrt, Überflutungen. Wer sich auskennt, sollte das Gebiet meiden

Kyffhäuserkreis, L1218 zwischen Schönewerda und Donndorf in beiden Richtungen gesperrt, Überflutungen

Kyffhäuserkreis Straße zwischen Donndorf und Bottendorf in beiden Richtungen gesperrt, Überflutungen

Die B247 Katlenburg - Gotha ist zwischen Abzweig Höngeda und Großengottern wegen Überflutung gesperrt

Die B7 Altenburg - Rochlitz ist zwischen Windischleuba und Pöppschen wegen Überflutungen in beiden Richtungen gesperrt.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, auf der Straße zwischen Saalfeld und Remschütz Behinderungen wegen verschmutzter Fahrbahn im Kurvenbereich

Heiligabend beschert dem DWD zufolge Thüringen kräftigen Wind und weiter Regen. Auf seiner Website warnt der DWD vor Windböen in weiten Teilen des Landes. Teils sei auch mit heftigeren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde zu rechnen.