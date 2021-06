IFA-Museum beendet Zwangspause und zeigt neue Exponate in Nordhausen

Nordhausen. Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) übergibt eine 750-Euro-Spende und nimmt sich Zeit für Probleme der früheren IFA-Ingenieure.

Mit den sinkenden Inzidenzzahlen im Kreis Nordhausen können auch die Museen ihre Pforten wieder für die Besucher öffnen. Die Mitglieder vom Verein des IFA-Museums haben die Zwangspause in den vergangenen acht Monaten genutzt, um ihren Neustart vorzubereiten, berichtet Judith Hesse vom Vereinsvorstand. Die Arbeit sei nun getan. „Es kann losgehen“, sagt Judith Hesse. Neue Exponate erwarten die Besucher in der Nordhäuser Montaniastraße.

In diesem Jahr will der Verein auch wieder zu den beliebten Fachvorträgen ins Museum einladen. „Um die Fachpräsentationen zu ganz unterschiedlichen Themen in einer noch besseren Qualität als bisher zeigen zu können, haben wir einen modernen Beamer nebst Zubehör anschaffen können“, erklärt Judith Hesse. Zu verdanken sei das dem „Verein der Bundestagsfraktion Die Linke“. Die Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) übergab dazu einen symbolischen Scheck in Höhe von 750 Euro.

Der Verein der Abgeordneten unterstütze regelmäßig mit einem Teil der Diäten hervorragende Projekte ehrenamtlicher Arbeit in der ganzen Bundesrepublik, betont Judith Hesse. Für den IFA-Museumsverein sei diese Spende öffentliche Auszeichnung und Anerkennung. Noch vor dem Museum bestaunte Kersten Steinke den Lokschuppen und den „Motorenbrunnen“, ein sehenswertes Unikat. Bei einer Führung durch das Gebäude zeigte sich die ehemalige Agrotechnikerin sehr interessiert sowohl an der Arbeit des Vereins als auch an der Ausstellung. „Als fühle ich mich in alte Zeiten versetzt“, waren ihre ersten Worte angesichts der vielen Schlepper mit ihrem typischen Geruch nach Öl und Gummi. Schließlich saß sie selbst des Öfteren auf einem Traktor und kennt sich somit bestens aus.

Am Rande des Besuches nahm sich die Bundestagsabgeordnete, die Mitglied im Petitionsausschuss ist, noch Zeit, für ehemalige Ingenieure des Motorenwerkes. Sie informierten zur Problematik der immer noch ungeklärten Anerkennung der Zusatzversorgung für IFA-Ingenieure. Ein diesbezüglicher Zustandsbericht konnte übergeben werden.