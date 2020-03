Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

IG Metall Nordhausen: Spitzbarth und Scharff bestätigt

Die Delegierten der IG Metall Nordhausen haben auf ihrer konstituierenden Sitzung Bernd Spitzbarth als Ersten Bevollmächtigten und Kassierer sowie Alexander Scharff als Zweiten Bevollmächtigten an der Spitze ihres Parlaments mit klarem Votum bestätigt. Das teilte die Gewerkschaft mit. Zudem wählten sie einen neuen Ortsvorstand. Das 13-köpfige Gremium, in dem zehn Nordthüringer Betriebe der Metall- und Elektroindustrie vertreten sind, leitet in den kommenden vier Jahren zusammen mit Spitzbarth und Scharff die Geschäftsstelle.

„Die Arbeit mit Menschen und für Menschen hat sich in den letzten Jahren ausgezahlt. Dabei sind nicht nur die Mitgliederzahlen gestiegen. In vielen Betrieben Nordthüringens wurden Tarifverträge abgeschlossen und somit die Arbeits- und Lebensbedingungen vieler deutlich verbessert“, erklärten Spitzbarth und Scharff. Ein Schwerpunkt kommender Jahre werde sein, den industriellen Wandel im Sinne der Menschen, ihrer Arbeitsplätze und gesellschaftlicher Teilhabe zu gestalten. „Es muss in der Öffentlichkeit ankommen, dass kein Mensch zu viel ist, weder in der Arbeitswelt noch in der Gesellschaft. Das muss in einem Sozialstaat im Mittelpunkt der Betrachtung stehen“, so Spitzbarth und Scharff.