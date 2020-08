Ein Blick in die Ilfelder Straße in Appenrode.

Ilfelder Straße in Appenrode wird voll gesperrt

Voll gesperrt wird die westliche Ilfelder Straße (die K 36) in Appenrode, teilt das Ordnungsamt der Stadt Ellrich mit. Ab Montag, 10. August, ist dies notwendig, weil Nebenanlagen der Kreisstraße ausgebaut werden. In dem Gemeinschaftsprojekt sorgt der Abwasserzweckverband dafür, dass ein neuer Regen- und Schmutzwasserkanal in die Erde kommt. Die Vollsperrung gelte „bis auf Weiteres“, so das Ordnungsamt. Eine Umleitung soll eingerichtet und ausgeschildert werden. Sie führt über die Ortsverbindungsstraße zwischen Appenrode und Woffleben. An der Brücke über die Zorge regelt eine Ampel den Verkehr.