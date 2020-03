Im Leuchtturm ist es stockfinster

Kölleda. Am Ende war es eine Punktlandung. Gerade noch innerhalb der vorgegebenen halben Stunde schaffte es das Rateteam aus Kommunalpolitik, Schulwesen und Wettbewerbsausrichter, die kniffligen Aufgaben des Escape-Rooms der Kölledaer Jahn-Regelschule wieder zu verlassen. „Das war echt cool“, freute sich Bürgermeister Lutz Riedel (SPD), und auch der Kreisbeigeordnete Hendrik Blose (CDU) anerkannte die tolle Leistung der Schülerinnen und Schüler, die das Projekt erst ausgetüftelt und dann umgesetzt haben.

„Kommunikation, Teamarbeit und Zeitmanagement“, so umschrieb Schulleiterin Gabriela Läufer, was gefordert wird, um in dem Spiel ans Ziel zu kommen. „Das ist ziemlich genau das, was wir auch als Schule wollen“, so Läufer.

Das im Wettbewerb „Ideen machen Schule“ von der Thüringer Energie AG mit 1000 Euro geförderte und als „Leuchtturm“ prämierte Projekt macht die Schulleiterin extrem stolz. Sie seien die „Prototypen für das, was wir uns wünschen, wie sie mal werden sollen“. Leider seien sie nun schon auf dem Absprung. Die Zehntklässler hätten sich – begleitet und angeleitet von Schulsozialarbeiterin Yvonne Busch und Susanne Ziegenhorn, Fachlehrerin für Mathe, Kunst und Darstellendes Gestalten, dazu noch einem extrem schwierigen Thema gewidmet.

Die Aufgaben des Escape Rooms – es gilt, sich nach einer Odyssee und Landung in Jerusalem statt in Istanbul, in den Besitz gültiger Personaldokumente zu bringen – beschäftigen sich mit den Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam. Die Spieler arbeiten sich in einem verdunkelten Raum – in diesem Fall den auch nicht gerade vorzeigbaren ehemaligen Speiseraum der Jahnschule – im spärlichen Licht von Kopflampen von Station zu Station. Über Walkie-Talkie erhalten sie Hinweise. Das Escape-Room-Team überwacht sie per Liveübertragung und achtet auf die Einhaltung der Regeln („Nicht auf die Tische klettern!!“).

Der inhaltliche Hintergrund des Spiels lässt die Kölledaer darauf hoffen, sich mit ihrem Projekt auch im Wettbewerb „Frei(t)raum“ um den Charlotte-Figulla-Preis 2020 Chancen ausrechnen zu dürfen.

Das Projekt strebt auch danach, nachhaltig zu sein. Es ist dynamisch, es ist mobil und veränderbar. Es kann (und soll) auch für jüngere Altersgruppen spielbar gestaltet werden und kann auch anderen Rätseln nachspüren. Der Grundstock, die Hardware, ist vom Preisgeld angeschafft. Yvonne Busch: „Am teuersten war am Ende der Kleinkram. Schlösser und so weiter.“

Das Projekt ist für die Schulleiterin auch ein Indiz dafür, was Schulsozialarbeit leisten kann. Yvonne Busch hatte an der Jahn-Schule von Januar 2014 bis November 2017 sechs Vorgängerinnen. „Erst ein Umzug hat das ermöglicht. Das vorherige Zimmer der Schulsozialarbeiterinnen muss über einer fruchtbaren Wasserader gelegen haben“, scherzt sie. Gleich vier wurden schwanger.

Jetzt erfreue man sich an der Jahn-Schule an den Resultaten kontinuierlicher Arbeit, zunächst an vertrauensvoller Einzelfallberatung und dann an Projekten. „Das ist jetzt nicht mehr wegzudenken“, lobt Schulleiterin Läufer diesen Aspekt sowie engagierte Lehrer und Schüler.