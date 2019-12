Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im neuen Jahr wird alles anders…

Jahreswechsel – Hochsaison der guten Vorsätze. Doch wie kann man illusorische Pläne und die damit verbundene Enttäuschung vermeiden?

Die Planung des neuen Jahres sollte Hand in Hand gehen mit einem aufrichtigen Jahresrückblick. So kann man Erfolge und Misserfolge in „Motivationstreibstoff“ für das neue Jahr verwandeln. Sobald man versucht, sich an die gravierenden positiven und negativen Ereignisse des abgelaufenen Jahres zu erinnern, merkt man, wie wichtig es ist, sich zeitnah Notizen zu machen.

Am Quartalsende dann sollte man sich ruhig bewusst Zeit für ein Resümee nehmen, zum Beispiel mit folgenden Fragen: Welche Menschen haben mein Leben maßgeblich beeinflusst? Welche Aktionen waren prägend? Welche Erkenntnisse haben mein Leben verändert? Welche Weichenstellungen gab es? Wann waren meine produktiven und meine unproduktiven Phasen? Wie war meine Stimmungslage und wodurch wurde sie maßgeblich beeinflusst? Welche Konflikte waren bedrückend?

Nach vorne schauen, aber auch aus Erfahrungen lernen: Wer eine ehrliche Bilanz über seine Vergangenheit zieht, erhöht enorm seine Chancen, die Zukunft zu meistern.

In Worte gefasste Ziele haben eine enorme Kraft. Das gilt für Wochen-, Monats- und Quartalsziele genauso wie für Jahresziele.djd