Immer auf Achse für seinen Sport

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement hat Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Harald Lippold (Kreissportbund Sömmerda/BSG Einheit Sömmerda).

Harald Lippold würde ein kleines Zimmerchen in einer Wohngemeinschaft bestimmt ausreichen! Denn zu Hause ist er sicher selten, wenn man bedenkt, wie oft er für sein Ehrenamt unterwegs ist. Seit über 50 Jahren dreht sich bei ihm alles rund um den Badmintonsport. Er hat den Sportverein BSG Einheit Sömmerda mitbegründet und war über Jahrzehnte Abteilungsleiter, Trainer und Spieler. Auch heute noch, mit inzwischen über 70 Jahren, geht der lizensierte Übungsleiter an drei Tagen in der Woche in die Halle und trainiert Kinder und Jugendliche. An den Wochenenden fährt er den Nachwuchs zu Wettkämpfen in ganz Thüringen und ist natürlich auch bei Heimspielen immer mit großem Engagement dabei. Aber damit nicht genug: Er organisiert und koordiniert außerdem die Wettkämpfe und Termine der 1. und 2. Mannschaft sowie Turniere und Meisterschaften, die in der Unstruthalle ausgetragen werden.

Auch einen Fototermin mit Harald Lippold zu finden (er war zur Auszeichnungsveranstaltung verhindert) war nicht einfach. Deswegen ist sein etwas verspätetes Kurzporträt das letzte aus der Serie. Allen Preisträgern nochmals herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön für ihren Einsatz.