Corona-Lage in Thüringen: Inzidenz steigt - Belegung von Intensivbetten sinkt

Der Inzidenzwert im Freistaat lag am Samstag bei 152,1, wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte. Am Samstag vor einer Woche hatte der Wert noch bei rund 128 gelegen. Thüringen bleibt bundesweit das Land mit den höchsten Inzidenzwerten.

Dagegen sank die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Thüringen unter den als kritisch geltenden Anteil von 20 Prozent. Den Daten zufolge waren am Samstag 623 Intensivbetten belegt, 116 Covid-19-Patienten befanden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Ihr Anteil an der Intensivbettenbelegung betrug rund 18,6 Prozent.

Der Landkreis Greiz wies am Samstag die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf - mit 417,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Unterdessen wurden in Thüringen mit Stand vom Samstag bisher 162 426 mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, rund 84 000 Menschen haben auch schon die zweite Impfdosis erhalten. Wegen eines Lieferengpasses des Impfstoffherstellers Astrazeneca wurde die Terminvergabe am Freitag vorerst gestoppt.

