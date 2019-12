Einen Nerv getroffen haben der Verein „Kultur im Sinn“ (KiS) und der Offene Jugendtreff B27 mit ihrem samstäglichen Workshop. Auf höchstens 20 Teilnehmer war der ausgelegt, 21 waren es schließlich – weil auch die Betreuer und Gastgeber selbst mitmischen wollten. Weggeschickt wurde deshalb natürlich niemand.

Ein großes Abtasten gab es auch nicht. Ein Warmmachen schon. Kursleiter Steve Kusin, manchen vielleicht schon durch seine Gastspiele auf Schloss Kannawurf („Mensch, Steve!“) bekannt, dehnte und stretchte sich jedenfalls erst einmal ausgiebig. Der drahtige Mann – Charakterkopf mit wenig Haaren, Brille und 5-Tage-Bart, Ringel-Pulli, Trainingshose und Turnschuhen – gab den Vorturner. Kein Wunder, immerhin, so sagt er, bietet er seine Workshops auch als Variante des Hochschulsports in Jena an.

Bewegt legte er auch in Sömmerda los. Eine Vorstellungsrunde mit kleinen aktiven Elementen brachte alle einander näher. Sofort wurde gelacht. Improvisationstheater, das ist für Steve Kusin ein Weg, „aus dem Miteinander heraus coole Geschichten zu erzählen“. In der „Bertha“ entwickelte sich das über vier Stunden bis zur abendlichen Vorstellung.

„Da weiß am Anfang niemand, was am Ende rauskommt“, umschrieb KiS-Chef Jonas Pawelski einen Reiz des Tages. Er hat schon Kurse bei Steve Kusin belegt und ihn eingeladen. „Wir hatten einfach Lust darauf. Das war eine spontane Idee“, so Pawelski. Die Resonanz bestätigte ihn in seinem Bauchgefühl. Die Teilnehmer waren zwischen 9 und 69 Jahren jung.

Auch Bruni Psurek, die Leiterin einer der beiden SFZ-Theatergruppen, ließ sich den Workshop nicht entgehen. Sie war allerdings auch ein wenig traurig. „Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wird es bei uns kein Weihnachtsmärchen geben“, bedauerte sie. „Wir haben gerade so etwas wie eine kleine Krise.“

Wirklich schade drum.