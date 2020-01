Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Görsbach werden wieder Kartoffelscheiben verdrückt

In Görsbach wird wieder geschlemmt: Die Mitglieder des Sportvereins SG Blau-Gelb laden am Sonntag, dem 16. Februar, erneut zu ihrem traditionellen Kartoffelscheibenessen ein, das in diesem Jahr in seine 28. Auflage geht. Bereits einen Tag vorher werden die 400 Kilogramm Kartoffeln von Hand geschält, und fleißige Schälerinnen und Sackträger sind ab 9 Uhr im Sportlerheim herzlich willkommen, heißt es vom Verein. Messer und Schüssel sind bitte mitzubringen.

Jeder kann so viel essen, wie er schafft

Am Sonntag werden ab 10 Uhr vom Bäckermeister Matthias Sievert die frischen Kartoffelscheiben mit Speck, Kümmel und Salz im Ofen seiner Backstube gebacken – 80 Bleche voll. Für diese Tradition opfert er seinen einzigen freien Tag, wie vom Verein zu erfahren ist. Im Vestibül der Grundschule in Görsbach können die Gäste dann am Sonntag zwischen 10.30 und 16 Uhr an langen Tischen Platz nehmen und sich in geselliger Runde die stündlich frisch gebackenen Kartoffelscheiben schmecken lassen. Für nur 4 Euro kann jede Person so viele Kartoffelscheiben essen, wie sie schafft. Dazu werden selbst gemachter Kräuterquark, Gewürzgurken und hausschlachtene Wurst der Fleischereien Voigt aus Heringen und Gerboth aus Windehausen gereicht. Die etwa 35 Helfer des Sportvereines weisen den Gästen den richtigen Platz zu, bringen Getränke und Essen an die Tische. Im Vestibül der Grundschule sind für 270 Personen Plätze eingerichtet. Der Verkauf von Kartoffelscheiben zum Mitnehmen ist dem Verein zufolge allerdings erst ab 14 Uhr möglich.

Parkplätze für die Besucher sind nahe der Schule beziehungsweise am Sportplatz vorhanden. Der Platz vor der Turnhalle ist dieses Jahr wegen den Vorbereitungen für das Karnevalsjubiläum gesperrt.

Um den traditionellen Gaumenschmaus durchführen zu können, wird der Verein von der Agrarproduktion Goldene Aue in Görsbach, der Agrarproduktion Zorgeland in Windehausen, dem Pilzhof in Wallhausen und vielen ehrenamtlichen Helfern aus dem Dorf unterstützt.