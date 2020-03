In Gotha erzählt eine Grabinschrift eine Lebensgeschichte

Im gotischen Kreuzgang des einstigen Augustinerklosters stehen mehrere alte Grabsteine wie normalerweise der des „zerstreuten Professors“ Johann Georg August Galletti (1750-1828). Dieser befand sich jedoch zuvor auf dem Alten Gottesacker an der Eisenacher Straße und wurde erst 1904 nach der Auflösung dieses ältesten Gothaer Friedhofs dorthin umgesetzt. An der Ostwand steht dagegen bereits seit 1753 ein mysteriöses Grabmonument mit lateinischer Inschrift. Den zu damaliger Zeit noch zumeist des Lateins mächtigen Zeitgenossen erzählte der Verstorbene selbst seine Lebensgeschichte, die folgendermaßen begann: „Siehe, Leser, zu deinen Füßen meine Ruhestätte. Wer ich gewesen bin, fragst du. Carl Franz Buddeus Sohn des Johann Franz (...)“.

Wirken der Familie Buddeus istin Vergessenheit geraten

Das verdienstvolle Wirken der Familie Buddeus ist in Gotha inzwischen leider in Vergessenheit geraten. Am ehesten ist noch der Enkelsohn Dr. med. Ernst Buddeus (1783-1861) als einer der „Sieben Weisen“ bekannt. Mit seinen drei unverheirateten Töchtern Amande (1819-1900), Cecilie (1822-1912) und Therese (1825-1923), die als Vorsteherinnen des „Suppenvereins für Kranke und Arme“ ihr gesamtes Vermögen für Armenzwecke gestiftet hatten, starb dieser Familienname in Gotha wieder aus.

Begonnen hatte alles mit dem „bekannten Gottesgelehrten“ Johann Franz Buddeus (1667-1729), der aus Anklam stammte und ursprünglich Budde hieß.

Im Kreuzgang des Gothaer Augustinerklosters steht nach wie vor der Grabstein des Jubilars. Foto: Matthias Wenzel

1693 heiratete er als Professor der Moral-Philosophie in Halle Catharine Susanne (1669-1714), eine Tochter des Jenenser Universitätsprofessors und Magisters Jacob Posner (1626-1700). Das Ehepaar hatte vier Kinder. Darunter befand sich als Zweitgeborener unser Jubilar. Dieser wurde „zu Halle, im Magdeburgischen, am 25. März 1695 gebohren. Der Vater folgte 1705 dem an ihn ergangenen Rufe nach Jena, allwo er anfangs, durch desselben kluge Anstalten, drey geschickte Männer zu privat Lehrern erhielt.“ Ab 1711 studierte der junge Buddeus Rechtswissenschaft in Jena und lehrte bereits seit 1716 „selbst nicht ohne Beifall“.

1719 wurde er als Hofadvokat nach Weimar berufen. Dort stieg er 1726 zum Manufakturkommissar und Kriegsrichter „bey der Garde zu Pferde, und dem Rumrodtischen Regimente zu Fuße“ sowie 1727 zum Landschaftskommissar auf.

1724 hatte er in Weimar Eleonore Wilhelmine, eine Tochter des Weimarischen Rates und ersten Leibarztes Georg Friedrich Rumpel, geheiratet. Die drei Kinder waren der spätere Gothaische Rat Wilhelm Friedrich Franz (1725-1786), Charlotte Eleonore Hedwig (1727-1793), die 1748 den verwitweten Gymnasialprofessor Heinrich Blumenbach (1709-1787) heiratete, und eine Tochter, die kurz vor ihrem Vater 23-jährig sterben sollte.

Carl Franz Buddeus war somit der Großvater des berühmten Naturforschers Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840). Im Jahre 1728 trat er als Justizrat, Kammerkonsulent und Fiskal in Schwarzburg-Rudolstädtische Dienste und wurde bereits 1729 Beisitzer der Fürstlichen Regierung und 1730 Wirklicher Hofrat.

Nach Amt in Rudolstadt steileKarriere in Gotha

„Als aber 1734 der Ruf zu einer ähnlichen Stelle in Gotha an ihn erging, trug er, wegen der mancherlei Verdrießlichkeiten, welchen er in der lezten Zeit seiner Amtsführung zu Rudolstadt ausgesezt gewesen war, kein Bedenken, denselben anzunehmen. Man bediente sich seiner nun vornehmlich zu Besorgung wichtiger auswärtiger Geschäffte und zu Entwerfung neuer Landesgeseze, wohin besonders eine Polizeiordnung gehörte.“

Auch in Gotha machte Buddeus „als Hofrat und Mitglied der Landesregierung“ schnell Karriere. So wurde er bereits 1735 Obervormundschaftsrat und Direktor des Witwen-, Waisen- und Zuchthauses in der jetzigen Erfurter Straße 2. Nachdem seine Gattin bereits 1730 verstorben war, heiratete er in zweiter Ehe am 17. Juni 1737 in Wangenheim Sophia Elisabetha (1720-1756), die einzige Tochter des Rats und Assessors Georg Gottfried Wachler. Auch dieser Ehe entsprossen nochmals drei Kinder: der Kriegssekretär Georg Carl Immanuel (1739-1814), der Superintendent Ernst Christian Rudolph (1746-1814) und eine Tochter.

Buddeus war durch eine ausgewachsene rechte Schulter nur von mittelmäßiger Gestalt. Er war oft ausschweifend lustig, konnte aber auch bis zur Melancholie traurig werden. Eigensinn und Zorn waren seine heftigsten Leidenschaften, welche jedoch nicht lange bei ihm die Oberhand hatten.

Gegenüber der Obrigkeit war er jederzeit ehrerbietig, gehorsam und treu, gegenüber anderen aber redlich, leutselig, dienstfertig und vor allem ohne Eigennutz. „Daher ist er bey Hohen und Niedrigen ungemein beliebt gewesen.“ 1750 stieg Buddeus noch zum Vizekanzler der Landesregierung auf.

Schwache Gesundheit undunablässige Anstrengung

Er hatte jedoch eine schwache Gesundheit, die durch die unablässige Anstrengung völlig untergraben wurde. Von einem letztem halbjährigen Krankenlager erholte er sich nicht mehr und hat seine „Seele den Manen des Herrn anvertraut im Jahre 1753 am 5. Tag des Juli“.

Am 8. Juli ist er „frühe in der Stille in den Creutzgang an der Thür No. 6 in ein gewölbt Grab geleget worden“. Die von ihm selbst verfasste Grabinschrift endet mit den Worten: „Meine Gebeine ruhen nach meinem Wunsch in diesem Vorhof der Kirche, in der die Asche meines seligen Vaters nahe dem Altar beigesetzt ist. Lebt wohl, Freunde! Den ihr zu Lebzeiten geliebt habt, verteidigt nun als Toten! Lebt wohl, Feinde, wenn ihr welche seid, denn solche gehabt zu haben erinnere ich mich nicht. Und ob ich sie jetzt habe, weiß ich nicht. Wenn ihr es aber nicht seid, lebt wohl und faßt wieder Mut. Lebe auch du wohl, Leser, und denke daran, daß du sterblich bist. Gründlich belehrt, wer ich war, nimm an, was ich nun bin.“