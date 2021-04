In Heringen öffnet ein Corona-Testzentrum

Heringen. Kreisverwaltung reagiert auf vielfachen Wunsch der Bürger in der Goldenen Aue und ermöglicht ab Dienstag auch in Heringen den Corona-Schnelltest.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet ab Dienstag, 27. April, kostenfreie Corona-Schnelltests in Heringen an. Das Testzentrum ist in der Turnhalle der Grund- und Regelschule in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Geöffnet ist die Teststation Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Für die Schnelltestung ist keine vorherige Terminvereinbarung erforderlich, erklärt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes.

Da auf diesen Samstag der 1. Mai und damit ein Feiertag fällt, hat nur das Testzentrum in der Zorgestraße 15 in Nordhausen geöffnet, und zwar in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr. Hier ist für den Schnelltest eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich, telefonisch unter 03631 / 911 92 01 (erreichbar von montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr).

Laut RKI liegt der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen aktuell bei 146,3. Damit ist weiterhin in der Region „Click and Meet“ möglich – also das Einkaufen in allen Geschäften mit Termin und aktuellem negativen Corona-Test. Das Gesundheitsamt meldet sechs Corona-Neuerkrankungen.