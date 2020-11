In Nordhausen präsentiert sich der Werkstattladen im neuen Gewand

Neu gestaltet ist die Inneneinrichtung vom Verkaufsraum der Kreativabteilung in der Hauptwerkstatt, Hinter der Steinmühle 6 in Nordhausen, berichtet Anja Steuding, Sprecherin der Nordthüringer Werkstätten gGmbH. „Gern möchten wir dies auch mit unserer Kundschaft teilen und laden alle ganz herzlich zu einem extra Samstagsverkauf in unseren Werkstattladen ein.“ Geplant sei dieser sowohl am 14. November als auch am 5. Dezember jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Wem der Weg zur Hauptwerkstatt zu weit ist, hat auch die Möglichkeit, den Werkstattladen im Magnetcenter immer montags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr zu besuchen. „Ob Keramik oder Kerzen – kreative Handarbeit liegt uns am Herzen“, wirbt Anja Steuding für die Produkte der Nordthüringer Werkstätten.