Das Ordnungsamt montierte Hinweisschilder in den betroffenen Bereichen.

In Osterode heißt es jetzt: Maske tragen in der Innenstadt

Seit Dienstag gilt Maskenpflicht in der Osteroder Innenstadt. Diese Maßnahme wurde vom Gesundheitsamt Göttingen in Abstimmung mit der Stadt Osterode ergriffen, um die schnelle Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und den am Montag ausgewiesenen Indizienwert von 65,0 für den Landkreis Göttingen wieder zu senken. Wie ist die Lage vor Ort?

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Osterode begannen Dienstagmittag mit der Montage der Hinweisschilder im Innenstadtbereich. Laut Ordnungsamt Osterode werden an allen Zugängen zu den maskenpflichtigen Bereichen der Stadt Hinweisschilder angebracht. Auch auf Parkscheinautomaten erinnern Hinweise an die Maskenpflicht.

Regelmäßige Kontrollen

Die Einhaltung der neuen Verordnung, die seit Dienstag gilt, wird in Kooperation mit der Polizei und dem Göttinger Ordnungsamt kontrolliert. „Es sind regelmäßig Streifen im Einsatz“, so Karl-Heinz Löwe von der Verwaltung der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung.

Maskenpflicht gilt jetzt auch in der Osteroder Innenstadt. Foto: Christiana Auer / HK

Die meisten Innenstadtbesucher zeigen Verständnis für die Situation und waren am Dienstag schon mit Mund-Nase-Schutz anzutreffen. Dass man mit Gesichtsmaske nicht nur musizieren, sondern sogar auch singen kann, bewies der Musiker, der die Wochenmarktbesucher mit Musik und Gesang unterhielt.

Maskenpflicht in Osterode: Die Bereiche

In Osterode gilt die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske ab sofort für große Teile der Osteroder Fußgängerzone.

Der Bereich erstreckt sich von Westen über die Marientorstraße, den Kornmarkt, die Marktstraße und die Güldenstraße bis zur Aegidienstraße und den Martin-Luther-Platz. Weitere Straßen sind Am Schilde, die Johannistor- und die Waagestraße, Auenstraße, Brauhausstraße und der Rollberg.

Die Fallzahlen heute: Weniger Infektionen, neues Testzentrum – Corona am 3. November

Bisher galt die Maskenpflicht nur auf dem Kornmarkt und dem Martin-Luther-Platz während der Zeiten des Wochenmarktes. Der aktuell weit überschrittene Inzidenzwert von 50 sorgt nun für die Verschärfung der Anordnung.

Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort