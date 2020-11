In Sonderlager zusammengepfercht - Erinnern an Opfer der Pogromnacht

Am Montag vor 82 Jahren brennen die Synagogen. Am 9. November 1938 setzen organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte und Gotteshäuser in Brand und Feuerwehren unterlassen das Löschen. Tausende Juden werden misshandelt und verhaftet, während ihre Nachbarn beim Novemberpogrom wegschauen. In der Folge bereichern sich viele an jüdischem Hab und Gut. Antisemitismus und Rassismus bis hin zum Mord werden staatsoffiziell und öffentlich. Diese Nacht, lange verharmlosend Reichskristallnacht genannt, ist das Signal zum Völkermord. Michael Löffelsender ist Historiker und arbeitet seit 2012 wissenschaftlich in der Gedenkstätte Buchenwald zur Geschichte des KZ; so auch in seiner jüngsten Veröffentlichung, die jetzt in der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen unter dem Titel „Das KZ Buchenwald 1937 bis 1945“ erschienen ist.

Welche unmittelbare Auswirkung hatte der 9. November 1938 auf das Lager Buchenwald?

„Die SS pferchte die jüdischen Männer in eine abgesperrte Sonderzone auf dem Appellplatz. Es gab nur Behelfsbaracken, ohne Böden, ohne Fenster, Öfen, sanitäre Anlagen“, erklärt Historiker Michael Löffelsender. Foto: Gerlinde sommer

Die Lage in Buchenwald veränderte sich dramatisch. Das Lager war bereits zuvor überfüllt. Auf einen Schlag kamen nun fast 10.000 jüdische Männer hinzu. Dies brachte die ohnehin prekären Verhältnisse endgültig zum Kippen. Die SS war unvorbereitet, Chaos brach aus. Die SS pferchte die jüdischen Männer in eine abgesperrte Sonderzone auf dem Appellplatz - ein Lager im Lager. Hier gab es nur Behelfsbaracken, ohne Böden, ohne Fenster, Öfen oder sanitäre Anlagen. Die Männer litten an Hunger und unter chronischem Wassermangel, an Krankheiten und Erfrierungen. Hinzu kamen regelrechte Gewaltorgien durch die SS. Schon bald brach Typhus aus, gegen den die SS lange Zeit nichts unternahm.

Unter welcher Bedingung durften bestimmte Gefangene das Lager auf dem Ettersberg wieder verlassen?

Wer zustimmte, mit seiner Familie auszuwandern und den Besitz aufzugeben, durfte das Lager verlassen. Nach wenigen Wochen war der Großteil der jüdischen Männer bereits nicht mehr in Buchenwald. 250 hatten die Schrecken des jüdischen Sonderlagers jedoch nicht überlebt.

Inwiefern hat sich das KZ in den folgenden Monaten auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg verändert?

Der alltägliche Terror nahm zwar nicht ab, dennoch beruhigten sich die Verhältnisse ein wenig. Die Zahl der Häftlinge ging deutlich zurück und es gab keine Masseneinweisungen mehr. Am Vorabend des Kriegsausbruchs befanden sich nur noch etwa 5400 Häftlinge in Buchenwald.

Und was geschah dann?

Der Kriegsbeginn war eine Zäsur. Die Zahl der Häftlinge stieg rasant. Vor allem aber eskalierte der Terror der SS. Lagerkommandant Koch trieb seine Männer zu rücksichtsloser Härte an. Erschießungen häuften sich. Am 9. November 1939 etwa erschoss die SS 21 jüdische Männer im Steinbruch - ein bis dahin beispielloses Massaker. Buchenwald wurde zudem zum Schauplatz eines ersten Massenmordes. Über Tausend jüdische und polnische Häftlinge starben in den Monaten nach Kriegsbeginn an gezielter Vernachlässigung. Der massenhafte Tod gehörte nun zum Alltag. Im weiteren Verlauf des Krieges veränderte sich der Charakter des Lagers noch einige Male. Von 1943 an stand es ganz im Zeichen der Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie, der Tausende zum Opfer fielen.

Sehen Sie noch Forschungsbedarf zu den Ereignissen am Ende des Krieges und zur Befreiung?

Das Geschehen vor Ort in Buchenwald - die Befreiung von innen und außen, wie wir sie nennen - ist heute gut rekonstruiert. Auch die sogenannten Todesmärsche - das letzte Massenverbrechen inmitten der deutschen Bevölkerung - sind heute gut erforscht. Noch nicht geschrieben ist beispielsweise die Geschichte des DP Camps Buchenwald. Es geht um jene Monate nach der Befreiung, als viele Befreite (Displaced Persons) in Buchenwald auf den Start in ihr „Leben nach dem Lager“ warteten.

Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse zu den Menschen, die in Buchenwald als Wachpersonal beschäftigt waren? Stellte für sie Buchenwald eine Stufe auf der Nazi-Karriereleiter dar?

Wenn man von den Tätern spricht, denkt man zunächst - und dies ist richtig - an die Männer der SS. Ihr Dienst in Buchenwald war sehr unterschiedlich. Für viele junge SS-Männer war Buchenwald in erster Linie Durchgangsstation, die Lagerbewachung Teil ihrer Ausbildung. Länger stationiert in Buchenwald waren insbesondere die altgedienten Männer des Kommandanturstabes. Sie waren für die Abläufe im Lager verantwortlich und an Mordaktionen beteiligt. Nicht selten lebten sie mit ihren Familien am Lager oder in der SS-Siedlung nahe Kleinobringen. Für manche, die später selbst Lagerkommandanten wurden, war Buchenwald ein Karrieresprungbrett. Im Krieg weitete sich der Kreis der Täter aus. Neben die SS traten Wehrmachtsoldaten und Aufseherinnen. Sie wurden vor allem in den Außenlagern eingesetzt. An den zahllosen Massakern während der Todesmärsche beteiligten sich vielfach auch Volkssturmmänner und Zivilisten.

Stimmt es, dass zu DDR-Zeiten jeder Schüler und jede Schülerin nach Buchenwald musste? Und: Inwiefern prägt dies die Sicht auf das KZ und die Nazizeit bis heute?

Wir können davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler zu DDR-Zeiten Buchenwald oder eine andere der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten im Kontext der Jugendweihe besuchen musste. Was sie vermittelt bekamen, war ein fester Kanon von Inhalten. Schwerpunkt dabei war der kommunistische Widerstand. Diese inhaltliche Engführung wurde nach 1990 aufgebrochen. Bilder und Erzählungen dieses Kanons spielen heute nur noch vereinzelt bei Besucherinnen und Besuchern eine Rolle.

Sie haben sich intensiv mit der Geschichte des KZ Buchenwald beschäftigt und jetzt eine neue Veröffentlichung vorgelegt. Wen wollen Sie damit erreichen?

Das Buch ist eine kurze Einführung in die überaus komplexe Geschichte des KZ Buchenwald. Wesentliche Zusammenhänge und Entwicklungen des Lagers werden vorgestellt. Wichtig ist mir hierbei - und dies ist der rote Faden des Buches -, nicht nur auf das Geschehen im Lager, sondern auch auf die deutsche Gesellschaft im Nationalsozialismus zu schauen. In welchem gesellschaftlichen Klima entstand das Lager? Wie war das Lager mit der Außenwelt verbunden? Und schließlich: Wie reagierte die Bevölkerung auf das Lager, die Häftlinge und die Verbrechen?

Zum 82. Jahrestag des Novemberpogroms von 1938

„Die Mahnung an die Opfer des Novemberpogroms verbinden wir mit einem Appell gegen jede Form von Antisemitismus und Terrorismus, für ein mitmenschliches und tolerantes Europa“, sagt Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde.

Am Montag findet um 10 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof in Erfurt, Werner-Seelenbinder-Straße 3, die zentrale Gedenkstunde statt. Ablauf: Gebet des Landesrabbiners Alexander Nachama, Ansprachen: Ministerpräsident Bodo Ramelow, Landtagspräsidentin Birgit Keller, OB Andreas Bausewein; Marion Walsmann und Astrid Rothe-Beinlich; Kaddisch. Hinweis: Die Hygienevorschriften werden eingehalten

Buchenwald: Montag, 13.30 Uhr, werden am Gedenkstein für die Opfer des jüdischen Sonderlagers junge Freiwillige der Gedenkstätte aus Biografien und Erinnerungen der Inhaftierten berichten. Ansprachen: Direktor Jens-Christian Wagner, OB Peter Kleine, Kaddisch durch Landesrabbiner Alexander Nachama; Livestream: https://vimeo.com/sgbumd

Mehr bei der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen zu Michael Löffelsenders Veröffentlichung „Das KZ Buchenwald 1937 bis 1945“ mit der ISBN 978-3-948643-16-4 unter www.lzt-thueringen.de

