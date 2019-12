Der Volkschor Tonndorf eröffnete den musikalischen Teil der Adventskranzfeier am Sonntag im Burghof.

Tonndorf. Die Tradition der Adventskranzfeier am Sonntag vor Weihnachten im Burghof fand in Tonndorf eine gelungene Fortsetzung.

In Tonndorf kommt der Weihnachtsmann per Drahtesel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Tonndorf kommt der Weihnachtsmann per Drahtesel

Glühweinduft und weihnachtliche Blasmusik, dazu kleine Feuerschalen, welche die Einfahrt des Burghofes säumten: Das erwartete die Besucher am Sonntagnachmittag zum Tonndorfer Adventskranz 2019. Mit den geselligen und stimmungsvollen Stunden, die in den letzten Jahren zur Tradition geworden waren, sollte auch in diesem Jahr der vierte Adventssonntag gemütlich ausklingen.

Eingestimmt vom Volkschor Tonndorf, den es schon seit 1858 gibt, folgten die Klänge der Hengstbachtaler Musikanten, die zusammen mit den Ilmtaler Musikanten in den Abend führten. Eine Zwangspause mussten die Bläser jedoch einlegen, als der Tonndorfer Herbert Hahn als stattlicher Weihnachtsmann auf den Hof rollte. Nicht standesgemäß mit dem Schlitten, sondern sportlich auf dem Rad fand er den Weg in den Burghof, des fehlenden Schnees wegen, wie er verriet. Für ein kleines Gedicht oder ein paar Verse übergab er den Kindern die langersehnten Leckereien und kürte sie kurzer Hand zu seinen Gehilfen, um das Süße verteilen zu können.

Herzhaftes, Kinderpunsch oder auch traditioneller Glühwein, der über dem Feuer erwärmt wurde, fanden reißenden Absatz. Sicherlich auch, weil die Einnahmen einem Kinderhospiz zugute kommen werden.