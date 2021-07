Ortsbürgermeisterin Katrin Schönemann (links), Ortschaftsratsmitglied Lars Wilke und Projektleiterin Heike Stolle im Gespräch über die neuen Infotafeln im Pavillon am Mühlbergsweg.

Info-Pavillon am Mühlberg in Niedersachswerfen eingeweiht

Niedersachswerfen. Für den neuen Rundwanderweg „Feuersalamanderpfad“ fehlen nur noch die wegweisenden Schilder.

In Niedersachswerfen hat der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser einen Info-Pavillon eröffnet. Unterhalb des Mühlberges am Ufer der Bere unweit der sich im Bau befindlichen Fußgängerbrücke können sich Wanderer und Einheimische über die Besonderheiten der Niedersachswerfer Natur informieren. „Wir wollen vor allem den regionalen Tourismus und kleinere Projekte fördern“, erklärt Projektleiterin Heike Stolle. „Mit unserem Pavillon-Vorhaben sind wir beim Ortschaftsrat in Niedersachswerfen gleich auf offene Ohren gestoßen.“

Auf sechs Informationstafeln erfahren Interessierte Wissenswertes über den Feuersalamander, der in großer Zahl unterhalb des Mühlbergs sein Zuhause hat. Die Artenvielfalt wird ebenso thematisiert wie die Sage vom Tanzteich oder die Geschichte vom Johannisberg. Darüber hinaus kann man sich auf einer Wanderkarte über die Region informieren und erfährt etwas über die bekanntesten Karsterscheinungen rund um den Mühlberg.

Der neue Pavillon soll außerdem Start- und Zielpunkt für geführte Wanderungen werden: auch für den neuen knapp fünf Kilometer langen Feuersalamander-Rundwanderweg. Dieser führt entlang des früheren Rundwanderweges, den der Bauhof in den vergangenen Monaten ertüchtigt hat. „Eigentlich ist alles fertig“, sagt Ortsbürgermeisterin Katrin Schönemann (parteilos). „Nur die Beschilderung für den Rundweg fehlt noch. Ist diese angebracht, wollen wir den Weg einweihen.“

Der Landschaftspflegeverband sponsert noch eine Bank, die soll aber erst aufgestellt werden, wenn die Brückenbauarbeiten beendet sind. Geplant ist die Fertigstellung im kommenden Jahr.

Der Info-Pavillon in Niedersachswerfen ist einer von insgesamt drei Infopunkten unter Regie des Landschaftspflegeverbandes. Weitere wurden kürzlich in Obersachswerfen und in Buchholz eingeweiht. Die Kosten für alle drei Pavillons beziffert der Verband mit rund 96.000 Euro.