Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Info-Säule wird gut angenommen

Die digitale Informationssäule auf dem Rad- und Wanderrastplatz am Ilmwehr bei Stedten im Südkreis hat ihren ersten Winter gut überstanden. Nicht nur Radfahrer, Spaziergänger und Wanderfreunde nutzen gern die Möglichkeit, hier unkompliziert Informationen über die Angebote der Region zu bekommen, sondern auch Reiter hoch zu Ross wurden bereits gesichtet. Die Säule wurde Ende Oktober eingeweiht, ist über LTE mit dem Internet verbunden und wird vom Tourismusamt in Kranichfeld regelmäßig aktualisiert. Ein zweiter Info-Punkt dieser Art soll irgendwann am anderen Ende des Ilmtal-Radweges in der Zweiburgenstadt am Fuße der Niederburg hinzukommen.