Inzidenzwert bleibt unter 50

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für Coronainfektionen im Kyffhäuserkreis ist nach Angaben des Gesundheitsamtes am Dienstag unter 50 geblieben. Er wurde mit 47,2 angegeben. Die geplante neue Allgemeinverfügung bleibe daher erst einmal in der Schublade, so das Landratsamt. Im Stab für besondere Aufgabe habe man sich geeinigt, erst beim Überschreiten des Wertes weitere Einschränkungen zu erlassen, erklärte Sprecher Heinz-Ulrich Thiele. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Dienstag wurde ein neue Covid-19-Infektion gemeldet. Ein Kind, das die Kindertagesstätte in Ebeleben wurde positiv getestet. Die Einrichtung wurde geschlossen. Es gebe nur noch eine Notbetreuung für Kinder, die keinen Kontakt mit dem betroffenen Kind hatten, hatte das Landratsamt erklärt.

Die Zahl der akuten Fälle stieg am Dienstag auf 48. Seit Beginn der Pandemie waren 123 Infektionen im Kyffhäuserkreis nachgewiesen worden. 75 Infizierte gelten als genesen.

Ein Erkrankter werde derzeit stationär betreut. Tote gab es bislang im Landkreis nicht zu beklagen.

Vom Gesundheitsamt werden neben den 48 Infizierten auch 295 Kontaktpersonen betreut – 220 aus dem Altkreis Sondershausen und 75 aus dem Altkreis Artern.