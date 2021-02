30 Neuinfektionen wurden von Sonntag bis Montag in Weimar und dem Weimarer Land registriert.

Weimar. Die 7-Tage-Inzidenz in Weimar liegt bei knapp 103, im Landkreis bei 163.

Inzwischen 108 Todesfälle in Weimar und Weimarer Land

Erneut sind sechs Menschen aus der Region im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gestorben. Das teilten die Gesundheitsämter der Stadt und des Landkreises mit. Die Todesfälle betrafen jeweils drei Patienten in Weimar und drei im Weimarer Land. In Weimar waren sie Bewohner des Pflegeheims Kursana-Domizil. Die Zahl der Todesfälle in der Region stieg damit auf 108 (74/34). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog