Italien: Sänger Toto Cutugno stirbt im Alter von 80 Jahren

Diese Prominenten sind 2023 gestorben

Die englisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin starb am 16. Juli 2023 in Paris. Sie wurde als Schauspielerin an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon bekannt. Später heiratete sie den französischen Musiker und Schauspieler Serge Gainsbourg.

Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild