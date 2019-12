Berlin. Der Schauspieler Jack Burns, bekannt durch die Netflix-Serie „One of Us“, ist gestorben. Er wurde leblos in seinem Elternhaus gefunden.

Netflix-Schauspieler Jack Burns (14) tot in Haus gefunden

Der britische Jungschauspieler Jack Burns ist mit nur 14 Jahren gestorben. Wie die Zeitung „Daily Mail“ berichtet, sei der 14-Jährige bereits am 1. Dezember tot in seinem Elternhaus im schottischen Greenock in der Nähe von Glasgow gefunden worden. Der Teenager war durch die Netflix-Serie „One of Us“ und diverse BBC-Produktionen Bekanntheit bekannt geworden.

Die Beerdigung soll an diesem Donnerstag (12. Dezember 2019) stattfinden. Auf Facebook sorgt derweil der Kommentar von Burns Tanzschule für große Anteilnahme am Tod des Jungen.

Die Ursache seines Todes sei noch unklar. Die Polizei behandele den Fall aber nicht als „verdächtig“, schreibt die Zeitung. Burns sei ein gefeierter Balletttänzer gewesen, der seine Ausbildung an der renommierten Elite Academy of Dance in Greenock und am Royal Conservatoire in Glasgow absolvierte.

Tod von Jack Burns: Tanzakademie bekundet ihr Beileid

Auf Facebook drückte die Tanzakademie von Greenock ihre Trauer über den Tod des Jungen aus: „Schweren Herzen schreiben wir diesen Post. Wie ihr wisst, haben wir unseren geliebten Schüler Jack Burns am 1. Dezember auf tragische Weise verloren.“

Jack sei eine Inspiration für alle bei der Akademie gewesen „und hat die Herzen aller berührt, die die Freude hatten, seit 2012 mit ihm zusammen zu arbeiten und zu tanzen“, heißt es in dem Post.

Anmerkung: Entgegen der ersten Meldung spielte nicht Jack Burns, sondern sein Bruder Rory in der Netflix-Serie „Outlander“ mit. Wir haben diesen Fehler aus einer ersten Version korrigiert.