Zum Sommernachtsball im Kurpark in Bad Berka wurden Tausende Besucher erwartet.

Jahn will Ball nun für 2021 vereinbaren

Für eine Verschiebung des Sommernachtsballs von MDR Thüringen auf das kommende Jahr plädiert der Bürgermeister von Bad Berka, Michael Jahn (CDU). In einer Pressemitteilung gab das Stadtoberhaupt am Montag die offizielle Absage der für 1. August geplanten Veranstaltung bekannt, zu der Tausende Besucher im Kurpark erwartet wurden. Sie fällt den Corona-Verfügungen zum Opfer, die bis Ende August keine Großveranstaltungen in Thüringen zulassen.

Jahn plädiert nun dafür, sobald wie möglich die Vereinbarungen für einen Sommernachtsball 2021 zu treffen. Auch der MDR sei an der Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert.