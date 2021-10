Berlin. Die Britin Lashana Lynch (33) spielt im neuen James-Bond-Film die erste Agentin mit der Nummer 007 - und zeigt sich selbstbewusst.

Bislang war Lashana Lynch nur Insidern bekannt. Aber nun ändert sich das. Denn die 33-jährige Britin spielt eine der wichtigsten Rollen in „Keine Zeit zum Sterben“, dem neuen Bond-Film.

Und im Interview beweist sie auch nach einem langen Pressetag so viel Energie und gesundes Selbstbewusstsein, dass sie wohl auch nach Bond eine lange Karriere erleben sollte.

Sie spielen die erste 007-Agentin der Geschichte, die auch James Bond massiv beeindruckt. Hatten Sie weibliche Vorbilder, die Ihnen die dafür nötige Frauenpower vermittelten?

Lashana Lynch: Meine Mutter und Großmutter. Das sind zwei sehr leidenschaftliche Frauen, die sich kein X für ein U vormachen lassen und für die Ehrlichkeit über alles geht. Wenn die einen Raum betreten, dann fallen sie sofort auf, denn sie haben eine so enorme Präsenz. Manche Leute fühlen sich da ein bisschen mulmig, weil sie mit dieser enormen Power und Offenheit nicht klarkommen. Und genau diese Ausstrahlung wollte ich auch meiner Figur vermitteln. Diese Frau flößt allen ordentlichen Respekt ein. So gesehen hatten meine Mutter und Oma sehr großen Einfluss auf meine Rolle. Lesen Sie hier:

Lashana Lynch bei der Weltpremiere von „Keine Zeit zu sterben“ in London. Foto: Gareth Cattermole / Getty Images

Und Sie haben auch keine Befürchtung, dass man mit Ihnen künftig vor allem diese Rolle verbinden wird?

Absolut nicht, sie ist vielmehr hilfreich. Denn sie zeigt der Branche und der ganzen Welt, wozu ich imstande bin. Das ist ja keine alltägliche Rolle, ich kann beweisen, dass ich Stil, aber gleichzeitig physische und mentale Stärke habe. Bond ist für mich die ideale Plattform. Dieser Film hat für mich eine ausschließlich positive Wirkung. Mehr zum Thema:Warum Daniel Craig ein Problem mit dem Bond-Image hat

Gleichzeitig werden Sie damit zu einer Wegbereiterin für ethnische Schauspielerinnen – speziell in Rollen, die früher Männern vorbehalten waren. Dafür wurden Sie auch im Netz angefeindet. Wie gehen Sie mit diesem Druck um?

Wenn man das Druck nennen will, dann nehme ich ihn sehr gerne an. Meine Eltern kommen aus der Arbeiterklasse, ich bin Jamaikanerin, da kriegst du solche Chancen nicht einfach auf dem Silbertablett serviert. Ich wollte diese Chance, und deshalb war ich auf alles vorbereitet, was damit verbunden war. Und ich lasse mich auf nichts ein, wenn ich nicht sicher bin, dass ich den Mumm dafür aufbringe. Streng genommen ist das kein Druck, sondern eine Verantwortung für mich. Denn ich möchte die Arbeit der Frauen, die vor mir kamen, fortsetzen. Das ist mir auch in Zukunft wichtig.

Sie erwähnten gerade ihre jamaikanische Herkunft. Was sind die besonderen Stärken der Jamaikaner?

Jamaikaner würden sagen: Wir haben alles zu bieten – Power, Coolness, Stil. Die Menschen in der Karibik haben generell eine leidenschaftliche Lebensart und drücken sich auch sehr expressiv aus. Und wie meine Mutter und Großmutter bringen sie die Sachen knallhart auf den Punkt und wollen immer nur die Wahrheit hören. Deshalb war ich auch so stolz, dass wir dort drehen konnten. Wir haben die Essenz Jamaikas eingefangen. Allein deshalb könnte ich mir „Keine Zeit zu sterben“ immer wieder in einer Endlosschleife anschauen.

Wann wurden Sie eigentlich zum ersten Mal auf das Phänomen „Bond“ aufmerksam?

Schon in ganz jungen Jahren. Ich habe mir damals die Filme mit meinem Vater angeschaut. Aber erst mit Daniel Craig in „Casino Royale“ konnte ich einen emotionalen Bezug aufbauen. Da hat sich etwas bei Bond verändert. Das alles wurde härter, realistischer, man konnte ihm seine Traumata anmerken. Und die Eröffnungsszene ist für mich eine der besten Szenen der Filmgeschichte. Auch interessant:Er ist viel mehr als nur James Bond: Sean Connery wird 90

Ihr Vater ist Sozialarbeiter, ihre Mutter Hausverwalterin – beides Jobs, mit denen sie etwas Nützliches für andere Menschen tun. Aber welchen Dienst an der Gesellschaft verrichten Sie mit dem Ihren?

Wenn du jünger bist, dann denkst du, dass du zum Beispiel als Politiker oder Lehrer etwas für die Gesellschaft tun kannst, etwa jungen Menschen Wissen zu vermitteln. Aber als Schauspielerin hast du die Chance, Geschichten zu erzählen, die Menschen inspirieren. Ich möchte mich nur an Projekten beteiligen, die für mich Sinn ergeben und zeitlos sind. Mit einem Bond-Film kannst du das Denken der Leute beeinflussen und verändern, du kannst gesellschaftliche Diskussionen anstoßen. Und das ist aus meiner Sicht ziemlich politisch radikal.

Sie präsentieren ja mit dem Bond-Film ein neues, modernes Frauenbild. Können Sie sagen, in welcher Hinsicht Frauen stärker als Männer sind?

Dass Sie als Mann diese Frage stellen, finde ich wunderbar. Und dass Sie diese Frage als weißer Mann an eine dunkelhäutige Frau richten, das ist das Sahnehäubchen. Dankeschön. Die Frauen sind das Gehirn der Gesellschaft. Sie sind die ersten, die Ideen und Lösungen entwickeln. Wir sind die Vordenker, aber das wurde bislang nicht anerkannt. Eigentlich wollten wir die Welt schon seit langem übernehmen, aber die Männer haben uns zur Seite gedrückt. Aber nachdem wir dort so lange am Rande gewartet haben, sind wir bereit, bei erster Gelegenheit zuzuschlagen. Darauf muss sich die Welt jetzt einstellen. Lesen Sie auch:Milliarden-Deal: Amazon kauft MGM-Studios mit Bond-Franchise