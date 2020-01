Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jan Fedder: Die rührenden Abschiedsworte seiner Frau Marion

Die Vorbereitungen für die Trauerfeier für Jan Fedder laufen

In einer Todesanzeige findet die Witwe Marion Fedder rührende Worte

Die Welle des Mitgefühls und der Trauer besonders in Hamburg ist riesig

Der überraschende Tod von Jan Fedder mit 64 Jahren in seiner Wohnung auf St. Pauli hat in Hamburg und deutschlandweit für Bestürzung gesorgt. Seine Frau Marion hat sich bislang nicht geäußert. In einer bewegenden Traueranzeige im Hamburger Abendblatt (Sonnabend-Ausgabe) nimmt sie Abschied von ihrem Jan.

Die beiden hatten am 15. Juli 2000 im Hamburger Michel geheiratet und hätten in diesem Jahr ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. In St. Michaelis soll am 14. Januar auch die Trauerfeier sein.

Von diesem Sonnabend an wird ein Kondolenzbuch für den Ehrenkommissar der Hamburger Polizei in der Davidwache an der Reeperbahn auf St. Pauli auslegen. Dort sind Fans und Wegbegleiter eingeladen, ihre Abschiedsgrüße zu schreiben.

Todesanzeige von Frau Marion Fedder: „Mein geliebter Jan“

Jan Fedder bei seiner Hochzeit mit Marion Fedder – 2020 wäre der 20. Jahrestag der Eheschließung gewesen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

Marion Fedder überschreibt ihre Todesanzeige für Jan Fedder mit dem Zitat „Fertig is fertig, wenn ich sag is fertig“. Ihre Worte klingen wie eine große Liebeserklärung: „Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Tag. Es ist nie alles gesagt. Es ist immer zu früh. Mein geliebter Jan, Du bleibst für immer in meinem Herzen. In ewiger Liebe Deine Marion.“

Neben der Witwe nimmt auch die Produktionsfirma Letterbox Abschied von Jan Fedder. In ihrer Anzeige schreiben Michael Lehmann und Andreas Knobloch sowie ihre Kollegen, das deutsche Fernsehen verliere einen „einzigartigen Volksschauspieler und eine beeindruckende Persönlichkeit“. Sie seien dankbar für die „jahrzehntelange Zusammenarbeit“. Und: „Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und allen, die ihm nahestanden.“

Trauerfeier im Michel für Jan Fedder: NDR offenbar eingebunden

Über die Modalitäten der Trauerfeier und der Beerdigung gibt es derzeit offenbar Gespräche. Auch der NDR und die Crew des „Großstadtreviers“ sind dem Vernehmen nach eingebunden.

In der Talksendung „Reinhold Beckmann trifft...“ hatte er im Sommer 2018 auf die Frage, ob seine Trauerfeier im Michel stattfinden werde, geantwortet: „Logisch. Wo denn sonst?“ Dort wurde er schon getauft, konfirmiert und getraut.

Auch die Musik habe er schon ausgesucht, sagte er in der Sendung. Was Überraschendes, genau wie bei seiner Hochzeit. Damals wollte er den Deep-Purple-Hit „Child in time“ hören, aber der Organist habe sich geweigert, deshalb habe ein russischer Musiker den Song gespielt.

Fedder war in seiner Wohnung gefunden worden

Offenbar war es ein Freund, der den Toten in der Wohnung fand. Wie die „Bild“ berichtet, verbrachten Fedder und seine Frau den Jahreswechsel getrennt, wie sie es oft taten. Als sie ihn aus dem Spanien-Urlaub angerufen habe, er aber nicht zu erreichen gewesen sei, habe sie aus Sorge einen Freund alarmiert. Der habe nach dem Rechten geschaut – und die traurige Entdeckung gemacht.

Nach dem Tod des Schauspielers fragen sich viele Fans der Erfolgsserien „Neues aus Büttenwarder“ und „Großstadtrevier“, wie es mit den Reihen weitergeht. Finale Entscheidungen gibt es offenbar noch nicht. Von der Ermittlerserie aus Hamburg laufen ohnehin erst noch neue Folgen mit Fedder.

Die wurden bereits im vergangenen Jahr abgedreht, in sechs der 16 neuen „Großstadtrevier“-Folgen wird er noch zu sehen sein – damals im September 2019 hatte er sich verletzt, konnte nicht mehr drehen.

Aus „Büttenwarder“ bekamen die Fans gerade erst über die Feiertage viel neues zu sehen. Es steht noch nicht fest, ob der Tod Fedders auch das Ende der Serie besiegelt. In den frischen Ausgaben war Axel Milberg als Gaststar zu sehen. Vielleicht übernimmt er, sicher ist das nicht, offizielle Aussagen? Fehlanzeige.

Anders beim „Großstadtrevier“. Zwar wurde hier auch noch kein Statement von dem Sender oder den Produzenten abgegeben. Aber Schauspielkollegin Saskia Fischer sprach mit der „Bild“: „Ich weiß nicht, was jetzt kommen wird, aber wir werden sicher als seine GSR-Familie weitermachen.“

Jan Fedder: Langer Kampf gegen den Krebs – „exzessives Leben geführt“

Fedder hatte lange an Krebs gelitten und sich 2017 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Jahr 2012 war bei ihm ein Mundhöhlenkarzinom diagnostiziert worden. Fedder hörte in der Folge auf zu rauchen und unterzog sich einer Strahlentherapie.

Im Juni 2019 gab er der „Bild am Sonntag“ ein Interview, in dem er verriet, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen sei. Neben seiner Wohnung in Hamburg hatte er mit seiner Ehefrau Marion auch noch einen Hof in Schleswig-Holstein.

Fedder sprach darin auch über seinen exzessiven Lebensstil. „Anfangs habe ich mit dem Rollstuhl schon gehadert. Aber ich habe ein so exzessives Leben geführt, mit Alkohol, mit Drogen, Zigaretten und wunderbaren Frauen. Da ist der Rollstuhl jetzt die Strafe“, so Fedder damals.

Jan Fedder tot: Großstadtrevier und Heimverein St. Pauli verabschieden sich

Auf der Facebook-Seite vom „Großstadtrevier“ hieß es: „Wir denken mit großer Traurigkeit, aber auch voller Stolz an die Zeit zurück, die wir mit Jan teilen durften, in der wir mit ihm gelacht, geweint, gescherzt, gekämpft und hart an jeder einzelnen Folge des Großstadtreviers gearbeitet haben.“

Weiter heißt es: „Wir hoffen, dass all diese schönen Erinnerungen auch Jan zuletzt getragen haben. Und wir wissen, dass sie uns in der nun kommenden Zeit der großen Trauer etwas Trost spenden werden“, heißt es bei Facebook.

Sein Heimverein verabschiedete sich ebenfalls öffentlich, schreib auf Twitter: „St. Pauli war seine Heimat. Nun sagt er für immer ‘Tschüß’“

Jan Fedder ist tot – NDR-Intendant: „Er hinterlässt eine große Lücke“

NDR-Intendant zeigte sich angesichts der Nachricht vom Tod Fedders betroffen. „Ich bin traurig“, sagte Marmor laut einer Mitteilung seines Senders vom Montagabend. „Jan Fedder war ein Norddeutscher durch und durch: ehrlich, echt, direkt, manchmal raubeinig, aber im Kern herzlich. Ein echter Volksschauspieler.“

Der NDR habe Fedder viel zu verdanken. „Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt. Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke.“ Er drückte Fedders Frau sein Mitgefühl aus.

Volker Herres, Programmdirektor des ARD-Gemeinschaftsprogramms, schrieb: „Mit Jan Fedder verlieren wir einen großartigen Schauspieler. Ich verliere einen langjährigen Weggefährten und Freund, dem Das Erste unendlich viel zu verdanken hat, großartige Serien und Filme wie das legendäre Großstadtrevier, den Hafenpastor, die Lenz-Verfilmung und vieles mehr. Jan Fedder war ein Hamburger Original, ein Mensch aus dem Volk, geprägt durch Dialekt und Lokalkolorit.“

Später postete er auch noch ein Foto von sich um dem Schauspieler. „Jan, du wirst uns allen und mir auch ganz persönlich fehlen“, schrieb er dazu.

Jan Fedder im März 2015. Foto: Christian Charisius / dpa

Trauerbekundungen gab es auch von der Hamburger Polizei, deren Ehrenkommissar Fedder war.

Jan Fedder wurde als Polizist im „Großstadtrevier“ zum Star

Fedder spielte in zahlreichen deutschen Fernsehproduktionen. In mehr als 400 Produktionen war er mit von der Partie und machte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Für seine Darstellung in „Der Mann im Strom“ erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Jan Fedder im Juni 1988 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie „Großstadtrevier“. Mit der Rolle des Polizisten Dirk Matthies spielte er sich in die Herzen vieler Deutscher. Foto: Nestor Bachmann / dpa

Fedders erste größere Rolle war die des Bootsmaats Pilgrim in Wolfgang Petersens Klassiker „Das Boot“ (1981). Richtig beliebt wurde er schließlich in den 90er-Jahren mit seiner Rolle des Polizisten Dirk Matthies in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“.

Kult war zudem seine Rolle des Bauern Kurt Brakelmann in der NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Aktuell laufen neue Folgen – auch mit Jan Fedder. So ist er an Silvester um 19.15 Uhr in der Folge „Gerlinde“ noch einmal im NDR zu sehen. Sie kann aber bereits vorab in der Mediathek geschaut werden.

Trocken, schlitzohrig und typisch norddeutsch: die beiden Bauern Kurt Brakelmann (Jan Fedder, l.) und Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix) aus der ARD-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Foto: Wolfgang Langenstrassen / dpa

Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler – und das „mit Fug und Recht“, wie Fedder einmal selbst sagte.

