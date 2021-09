Tokio. Prinzessin Mako aus Japan will einen Bürgerlichen heiraten und wird damit ihren Status verlieren. Alle Folgen der untraditionellen Ehe.

Japans Kronprinzessin Mako wird in diesem Jahr noch heiraten, vermeldeten Hofberichterstatter am Sonntag. Seither herrscht unter den Bürgern Unmut und Empörung, denn: Die anstehende Hochzeit wird einen Traditionsbruch markieren - Makos Verlobter Kei Komuro ist ein Bürgerlicher.

Geht die Tochter von Kronprinz Akishino, dem jüngeren Bruder von , und dessen Frau Kiko diese Ehe ein, verliert sie umgehend ihren königlichen Status und gilt fortan als Privatperson. Die Eheschließung mit einem Bürgerlichen hätte entsprechend auch zur Folge, dass ihr eine traditionelle Zeremonie verwehrt wird. Es heißt, dass die Trauung völlig schmucklos, ohne die üblichen Rituale am Hof vollzogen werden soll. Lesen Sie außerdem: Harry und Meghan: Dieser Film schockiert Royal-Fans

Ehe mit einem Bürgerlichen: Mako will offenbar auf hohe Geldsumme verzichten

Scheiden königliche Familienmitglieder aus dem Hof aus, erhalten sie in der Regel eine Auszahlung der Regierung. Laut Informationen, die der Zeitung "The Times" vorliegen, soll sich die Summe in Makos Fall auf über 1,1 Millionen Euro belaufen.

Dem Bericht zufolge wolle die Kronprinzessin allerdings auf das Geld verzichten. Ob Mako damit ein Zeichen setzen und ihr selbstbestimmtes Austreten aus der Kaiserfamilie untermauern will, ist unklar. Lesen Sie ebenfalls: Spanien: Prinzessin geht auf Elite-Schule - Großer Ärger

Prinzessin Mako: Drama um Ehe mit Bürgerlichem

Kei Komuro machte seiner königlichen Freundin bereits 2017 einen Heiratsantrag. Die geplante Hochzeit 2018 wurde aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten in der Familie des Bräutigams und Streitigkeiten allerdings abgesagt.

Komuros Mutter soll ihrem ehemaligen Verlobten Geld schulden. Der Gedanke, dass die Schulden von Komuros Mutter mit Makos steuerfinanzierter Mitgift beglichen werden könnten, sorgte schon damals im Volk für reichlich Empörung. Auch interessant: Folge einer Infektion: Charlène von Monaco im Krankenhaus

Im Anschluss an die geplatzte Hochzeit studierte Komuro in den USA Jura und schloss das Studium im Mai ab. In New York hat er bereits seine Anwaltsprüfung abgelegt und wird dort wohl auch arbeiten. Er ist also entsprechend finanziell abgesichert. Nach der Hochzeit soll Mako planen mit ihrem Mann in den USA zu leben. (day)