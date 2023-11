Jeremy Renner joggt und hüpft zehn Monate nach schwerem Unfall

Los Angeles Vor zehn Monaten hatte sich Hollywood-Star Jeremy Renner bei einem Schneepflugunfall mehr als 30 Knochen gebrochen. Nun joggt und hüpft er wieder einen Abhang hinab.

„Avengers“-Star Jeremy Renner postet zehn Monate nach seinem schweren Unfall ein Video mit seinen Genesungsfortschritten. In dem fast einminütigen Clip auf Instagram hüpft der US-Schauspieler seitlich eine steile Straße hinunter und joggt anschließend schnell bergauf. Dies sei sein erster Versuch mit diesen Übungen - besonders auf einem Gefälle, schreibt Renner dazu. Er habe Freudentränen vergossen und er sei voller Hoffnung und Dankbarkeit für die Unterstützung durch Familie, Freunde und Fans. Sie seien sein Antrieb dafür, weiter zu machen, schrieb er.

Am Neujahrstag war Renner (52) bei einem Schneepflugunfall in der US-Bergregion Lake Tahoe lebensgefährlich verletzt worden. Das schwere Gerät hatte den Schauspieler überrollt. Per Hubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen und musste mehrmals operiert werden. Der Hollywoodstar brach sich nach eigenen Worten mehr als 30 Knochen. Die Brüche wurden unter anderem mit Titan stabilisiert.

Über seine sozialen Medien informiert Renner häufiger über den Genesungsprozess. Anfang Mai postete er ein Video, in dem er langsam an einem Gehgestell läuft. Mitte April hatte sich der Schauspieler zur Premiere seiner neuen Show „Rennervations“ erstmals wieder auf dem roten Teppich gezeigt - mit Gehstock und in Begleitung von Familienangehörigen. Wenige Wochen später trainierte er auf einem speziellen Laufband-Gerät.