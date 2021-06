Johanna Böhm plant Käserei mit Hofladen in Lipprechterode

Johanna Böhm betreibt einen Selbstbedienungsstand in der Hofgasse in Lipprechterode.

Lipprechterode. Junge Unternehmerin will demnächst in ihrem Heimatdorf mit Milchprodukten einen eigenen Betrieb aufbauen.

Sie tragen so klangvolle Namen wie der Urige, der Italiener oder der Grüne Pfeffrige. Die Rede ist von Johanna Böhms Käsekreationen, die sie jetzt in ihrem Selbstbedienungsschrank in Lipprechterode verkauft. Dieser Stand ist ein weiterer Schritt hin zur Erfüllung ihres großen Traums.

Anfang nächsten Jahres plant Johanna Böhm die Eröffnung der eigenen Hofkäserei am Gut auf dem Grundstück ihrer Familie in Lipprechterode. In einem dazugehörigen Laden möchte die 30-Jährige dann ihre Produkte an die Kunden bringen. Der Name des Unternehmens bezieht sich auf das alte Mönchsgut, das sich früher ganz in der Nähe befand.

Noch ist viel zu tun, sind etliche Hürden zu meistern. Aber wer Johanna Böhm kennt, ist sich sicher, dass sie es packt. Einige Erfahrungen bringt die Mutter einer kleinen Tochter schon mit. „Ich habe schon mal eine Käserei mit aufgebaut, da konnte ich sehr viel lernen“, erzählt die Lipprechteröderin.

Zurzeit arbeitet sie als selbstständige Dienstleisterin in verschiedenen Käsereien, während sie die Planung an ihrem Unternehmen vorantreibt. „Ich wollte schon immer von zu Hause aus arbeiten. Gerade als Mutter bedeutet das zusätzlich mehr Flexibilität. Auch habe ich schon lange von einem eigenen Hof mit vielen Tieren geträumt. Dieses baue ich mir nun hier in Lipprechterode auf.“ Bei der Erfüllung ihrer Träume kann Johanna auf die Hilfe ihrer gesamten Familie, allen voran Lebensgefährte Dennis, bauen. „Ohne diese Unterstützung wäre das alles nicht möglich,“ betont sie.

Ursprünglich wollte Johanna Böhm Tierärztin werden, aber während ihrer Ausbildung zur Tierarzthelferin merkte sie, dass dies doch nicht das Richtige für sie ist. Da sie aber trotzdem etwas mit Tieren und Landwirtschaft machen wollte, entschloss sich Johanna zu einem Studium der ökologischen Agrarwissenschaft in Witzenhausen. Das Studium verpflichtet unter anderem zu Praktika in vor- oder nachgelagerten Bereichen der Landwirtschaft. Als Käseliebhaberin wählte die Studentin Käsereien für die Praktika aus. Dort sammelte sie nicht nur Erfahrungen, sondern entwickelte auch eine Leidenschaft für die Verarbeitung der Milchprodukte.

Und schon bald war die Idee für eine eigene Käserei geboren. Zumal die Vegetarierin auch die Möglichkeit vermisste, guten regionalen Käse im heimatlichen Umfeld zu erwerben. Bisher verkauft Johanna Böhm Käse und andere Milchprodukte aus den Käsereien, in denen sie tätig ist, über ein Bestellsystem per Telefon und Whatsapp. „Dadurch habe ich schon einen Stamm von rund hundert Kunden aufgebaut. Dies ist aber allein kaum zu schaffen. Deshalb habe ich mich für die Einrichtung des SB-Schrankes entschlossen.“

Der schnelle Erfolg überraschte Johanna. „Kaum habe ich den Aufbau publik gemacht, ging es Schlag auf Schlag, und ich musste nachfüllen“. Neben den Milchprodukten wie Käse oder Joghurt, die von Johanna sorgfältig ausgewählt werden, sind im Schrank auch regionale Öle und Wildfleisch zu finden. Bezahlt werden kann in eine Kasse des Vertrauens oder über einen QR-Code über Paypal. Glücklicherweise kann sich Johanna Böhm bisher dabei auf die Ehrlichkeit der Käufer verlassen.

Die Milch für ihre Käserei will sie dann selbst in einem 1100-Liter-Tank bei einem regionalen Lieferanten abholen. „Aus zehn Liter Milch entsteht ein Kilogramm Schnittkäse.“ Johanna Böhm plant eine große Vielfalt. So sollen nicht nur Schnitt- und Frischkäse, sondern auch Butter, Quark und Joghurt entstehen. Aber auch andere Produkte, wie Buttermilch oder Molkedrinks, sind geplant. „Ich möchte alles aus den Rohstoffen herausholen und nichts wegwerfen. Das ist mir sehr wichtig“, betont Johanna Böhm. Auch wenn die Käseherstellung eine körperlich anstrengende Arbeit ist, bevorzugt sie die handwerkliche Arbeit. „Ich hasse die Büroarbeit und am Schreibtisch zu sitzen“, bekennt sie lächelnd.