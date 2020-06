Nordhausen. Unter dem Motto „Tierische Tage“ vereinen sich in allen sechs Ferienwochen kreative Angebote unterschiedlicher Kunstrichtungen in der Jugendkunstschule.

Jugendkunstschule Nordhausen öffnet in gesamten Sommerferien

Auch in diesem Sommer bietet die Nordhäuser Jugendkunstschule ihre beliebten Ferienworkshops für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 17 Jahren an. Unter dem Motto „Tierische Tage“ vereinen sich in allen sechs Sommerferienwochen kreative Angebote unterschiedlicher Kunstrichtungen: Textiles Gestalten, Metallwerkstatt, Masken- und Figurenbau, Zeichnen oder Töpferei. Das Team der Jugendkunstschule hat ein Programm zusammengestellt, das Spaß am künstlerischen Ausprobieren garantiert. Jeder Workshop ist für je eine Woche (Montag bis Freitag) von jeweils 10 bis 15 Uhr geplant.

Los geht es mit einem interessanten Textilworkshop bei Designerin Claudia Junge-Lande am 20. Juli. Ein eigener Design-Entwurf kann hier zum Leben erweckt werden. Darauf folgt die Metallwerkstatt ab dem 27. Juli, in der die Schmuckdesignerin Cornelia Krüger traditionelle Handwerkskunst am Werkstoff Kupfer vermittelt. Für alle, die sich für Maskenbildnerei, Filmschminken und Cosplay interessieren, bietet Alina Wagner eine tolle Woche ab dem 3. August an. Und was haben Tiere im Museum zu suchen? Dieser Frage geht Martina Degenhart in der Woche ab 10. August in einem Workshop für bildende Kunst nach. Dieses Angebot ist eine Kooperation mit dem Kunsthaus Meyenburg.

Im fünften Workshop ab dem 17. August, geleitet von Jens Fröhlich, entsteht sogar ein tierisches Figurentheater. Und in der letzten Ferienwoche erwartet Eleonore Gösel interessierte junge Menschen in der Töpferwerkstatt. Hier können Tierplastiken aus Ton erstellt werden.

„Wir haben uns in diesem Jahr dazu entschieden, in allen sechs Ferienwochen für die Kinder und Jugendlichen unser Haus zu öffnen“, erklärt Martina Degenhart, Leiterin der Jugendkunstschule. „Sicherlich ist kreatives Ausprobieren für viele jetzt ein willkommener Ausgleich zu den vergangenen stressigen Monaten. Unsere jährliche Schließzeit, die wir zum Erarbeiten von neuen Kursprogrammen und Konzepten nutzen, haben wir bereits im April gehabt, so dass wir nun den ganzen Sommer unsere Angebote präsentieren können. Wir freuen uns schon jetzt auf eine tierisch tolle Zeit mit den jungen ̈Künstlern.“

Für die Teilnahme an einem Workshop wird eine Gebühr von jeweils 50 Euro erhoben. Alle Angebote finden unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften ̈statt. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es telefonisch unter 03631 / 47 939 85 oder im Internet.