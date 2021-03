Jugendsozialarbeit Im Südharz auf der Straße

Iris Großmann von der Johanniter-Unfallhilfe vor der kunstvoll besprühten Hauswand des Jugendclubs Jojo in Nordhausen. Zu dem Streetwork-Projekt waren extra professionelle Sprayer aus Erfurt angereist, um zusammen mit den Jugendlichen die Wand zum Thema Umweltverschmutzung im Meer zu verschönern.

„Die Ampel für die Jugendarbeit im Landkreis Nordhausen steht auf Gelb“, sagt Sabine Reich vom Fachbereich Jugend im Landratsamt. Das bedeutet, dass Jugendarbeit unter strengen Hygieneschutzauflagen aufgrund der Corona-Pandemie zum Beispiel in Jugendklubs stattfinden darf. „Der Hintergrund ist, dass die Jugendarbeit vom Land nicht als Freizeitaktivität, sondern als Beratungsangebot eingestuft wird“, erklärt Reich. Damit sei die Öffnung der Klubs auch offiziell gestattet.

Doch es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel sind im Nordhäuser Jugendklub Jojo noch keine Jugendlichen anzutreffen. „Das hängt mit der Förderung zusammen. Das Jojo ist fördertechnisch als Mehrgenerationenhaus eingestuft, und das Treffen der verschiedenen Generationen ist nach wie vor untersagt“, verdeutlicht Reich.

Graffiti-Workshop hat Spuren hinterlassen

Im Herbst 2020, also noch kurz vor dem zweiten Lockdown, fand im Jojo ein spannender Graffiti-Workshop im Rahmen des Streetwork-Projektes statt, der bunte Spuren an zwei Hauswänden hinterlassen hat. „An zwei Tagen sind professionelle Sprayer aus Erfurt angereist, die unseren Jugendlichen ihre Kunst gezeigt haben“, berichtet Iris Großmann, die für das Jojo verantwortliche Mitarbeiterin des Trägers der Johanniter-Unfallhilfe. „Das Thema lautete ,Die Menschen verschmutzen und die Tiere putzen’. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen“, so Großmann. Sie hofft, dass sie bald wieder Jugendliche im Jojo begrüßen kann. Die Johanniter-Unfallhilfe deckt drei Bereiche der Jugendarbeit im Landkreis ab. „Neben dem Streetwork-Projekt und der Jugendkoordinatorin Katrin Heidelberg kümmern wir uns auch um die Straßenjugendsozialarbeit“, berichtet Großmann.

Bei diesem Projekt gab es jetzt eine Änderung, die der Jugendhilfeausschuss des Landkreises durch einen Beschluss am Dienstag auf den Weg gebracht hat.

Künftig nur noch ein Träger

„Seit 2019 existiert das Streetwork-Konzept in der Stadt Nordhausen, das als modellhaftes Projekt auf zwei Jahre angelegt war“, erläutert Reich. Dieses ist Ende 2020 ausgelaufen, soll aber weitergeführt werden, weil erste Erfolge zu verzeichnen sind. „Es wurden etwa 200 junge Menschen zum Teil mit kritischen alterstypischen Lebensherausforderungen von den Sozialarbeitern begleitet“, so Reich. Nun seien neue Handlungsmethoden notwendig und durch ein weiter entwickeltes Konzept umzusetzen.

Statt wie bisher zwei Träger (Johanniter-Unfallhilfe und Kreisjugendring) soll ab Januar 2021 mit den Johannitern nur noch ein Träger die Verantwortung für das Projekt tragen. Dazu wird eine Vollzeitstelle für die Dauer von zwei Jahren geschaffen. Die Kosten steigen leicht an und betragen ab 2021 jährlich 61.000 Euro gegenüber 57.600 Euro in der ersten Projektphase. Sie sind im Kreishaushalt berücksichtigt. Auch die Stadt Nordhausen beteiligt sich finanziell und steuert eine Förderung von 50 Prozent bei.

„Bei der Straßenjugendsozialarbeit haben wir gut mit der Stadt Nordhausen zusammengearbeitet“, stellt Sozialdezernent Stefan Nüßle (CDU) das positive Zusammenwirken beider Verwaltungen heraus, was ja nicht immer zu beobachten sei.