Junger Nordhäuser eröffnet Modeladen am Kornmarkt

Die ersten Glückwünsche nahm Martin Hesse (links) in seinem neuen Ladengeschäft am Kornmarkt in Nordhausen vom SWG-Wohnungswirtschaftsleiter Pascal Wetzler entgegen.

Nordhausen. Martin Hesse wagt einen Neustart im früheren Viba-Ladengeschäft. Er war zuvor fünf Jahre in der Sondershäuser Schlossberggalerie und danach an der Nordhäuser Engelsburg.

Dort, wo noch vor einiger Zeit Nougat und andere Süßigkeiten über den Ladentisch gingen, können sich die Nordhäuser jetzt neue Mode kaufen. Martin Hesse hat in dem Ladengeschäft am Kornmarkt 6 in Nordhausen seinen Laden „Up-in-Style“ eröffnet.

Darüber freut sich auch der Vermieter – die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG): „Wir sind absolut froh, dass wir diese gute Adresse wieder an einen Einzelhändler vermieten konnten, nachdem Viba vor einigen Monaten das Geschäft verlassen hat“, sagt Pascal Wetzler, Leiter der Wohnungswirtschaft bei der SWG.

„Die Lage ist super“, schwärmt der 30-jährige Geschäftsinhaber. „Das habe ich einige Zeit beobachtet, ehe ich mich an die SWG gewandt habe.“ Genau zwischen Buchhaus Rose, Touristinformation und Spielzeugladen gelegen, sei an dem neuen Standort viel Laufkundschaft unterwegs.

Der Start im Laden „hätte nicht besser laufen können“, freut sich Martin Hesse über die gute Resonanz in der Rolandstadt. Der Nordhäuser hat seit einigen Jahren Erfahrung im Modegeschäft gesammelt. Nach fünf Jahren in Sondershausen in der Schlossberggalerie, entschied er sich für einen Wechsel nach Nordhausen. Erst hatte er seinen Laden an der Engelsburg, jetzt an der Haupteinkaufsstraße in Nordhausen.

Das kleine Modegeschäft will sich vor allem mit seinem Labelmix von den großen Ketten in der nahen Marktpassage absetzen und den modebewussten Nordhäusern eine Alternative bieten. „Wir führen viele Marken, die es sonst nur in Großstädten wie Leipzig, Berlin oder München gibt“, sagt Hesse.

Das wisse seine Stammkundschaft zu schätzen, die auch noch aus Sondershausen komme. Hesse sei viel auf Messen unterwegs und kaufe nur Marken ein, die ihm selbst gefallen. Gemeinsam mit seiner Verkäuferin Kathy Gräf setze er vor allem auf gute Beratung. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen“, sagt der Chef.