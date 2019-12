Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jusos nun auch an der Nordhäuser Hochschule

Sieben Juso- und SPD-Mitglieder haben in Nordhausen eine Juso-Hochschulgruppe gegründet. Diese stehe für eine realistische Vertretung der Studenten-Interessen und die attraktive und abwechslungsreiche Gestaltung des studentischen Lebens in Nordhausen, heißt es in einer Presseerklärung. Auch möchte sich die Juso-Gruppe für ein präsenteres und transparenteres Auftreten im Studentenrat einsetzen. Für die nächsten Studentenratswahlen wollen sie eigene Kandidaten ins Rennen schicken. Ziele gibt es einige, so etwa soll es regelmäßige Sprechzeiten mit dem Studentenrat geben. Das StuRa-Haus soll wieder nutzbar und zugänglich werden. Angestrebt ist eine Kooperation mit dem Badehaus für ein Schwimmangebot im Rahmen des Hochschulsports. Gemeinsam mit dem Karzer-Verein soll das Veranstaltungsangebot qualitativ und quantitativ verbessert werden. Auch ein Campuskino ist angedacht.