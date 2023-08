Kätzchen in Erfurt in Mülltonne gefunden – Tierheim bittet um Hinweise

Erfurt In Erfurt ist ein kleines Katzenmädchen in einer Mülltonne gefunden worden. Die Anteilnahme im Internet ist groß.

Vor wenigen Tagen ist in Erfurt eine Katze in einer Mülltonne am Alfred-Delp-Ring entdeckt worden. "Ihr geht es zum Glück soweit recht gut, sie ist munter und sehr verschmust", schreibt das Tierheim in einem Beitrag auf Facebook.

Bisher habe keiner nach dem Tier gesucht, auch eine Vermisstenmeldung sei nicht eingegangen, heißt es weiter. Daher sei davon auszugehen, dass das Katzenmädchen nicht mehr erwünscht war.

Der Post stößt im Internet auf große Resonanz. Bereits fast 350 mal ist der Beitrag geteilt worden. Viele Nutzer äußern sich erschüttert und wünschen dem Kätzchen ein schönes Zuhause. Indes bittet das Tierheim um Hinweise.

