Kampagne gegen Kinderpornografie unter Jugendlichen

Die Thüringer Polizei beteiligt sich an einer Aufklärungskampagne gegen Kinderpornografie. Das Besondere daran ist, dass diesmal vor allem Kinder und Jugendliche über soziale Medien direkt angesprochen werden. Gepostet werden auf Instagram, Facebook und Twitter Videoclips zur Sensibilisierung und Aufklärung der jungen Generation.

Hintergrund für die bundesweite Aktion sei der relativ hohe Anteil von Kindern und Jugendlichen, die in Verbindung mit der Verbreitung von Kinderpornografie deutschlandweit als Täter ermittelt werden, heißt es.

Teilen derartiger Inhalte in sozialen Medien stoppen

Bundesweit wurden im Vorjahr 549 Kinder und 820 Jugendliche als Tatverdächtige erfasst. Allein für das Vorjahr nennt die Thüringer Kriminalstatistik 19 Kinder und 13 Jugendliche wegen Verbreitung derartigen Videos oder Fotos. Hinzu kommen sechs Kinder und 20 Jugendliche, die im Besitz von Kinderpornos waren oder sich verschafft haben sollen.

„Wir müssen Kindern und Jugendlichen eindeutig klar machen, dass sie Straftaten begehen, wenn sie kinderpornografische Inhalte verbreiten“, fügt die Expertin an. Ziel der Aktion ist es, das Teilen derartiger Inhalte in den sozialen Medien zu stoppen. Kinder und Jugendlichen sei oft nicht klar, dass das Verbreiten dieser Videos in sozialen Medien kein Spaß ist, sondern im Ernstfall richtig harte Strafen zur Folge haben kann.

Netzbetreiber oder Polizei informieren

Die Kampagne möchte zudem Eltern sensibilisieren, damit diese wissen, was zu tun ist, falls sie von derart strafbaren Videos im Umfeld ihrer Kinder erfahren. Wichtig sei etwa, kinderpornografische Videos auf keinen Fall weiterzugeben. Chatgruppen, in denen solche Inhalte verbreitet werden, sollten sofort verlassen werden. Außerdem sollen Netzbetreiber oder Polizei informiert werden.

