Kanalbau in Holbach: Bundesstraße ist ab 17. Mai wieder frei

Holbach. Nach monatelangem Bauen steht das Projekt des Nordhäuser Stadtentwässerungsbetriebes jetzt kurz vor dem Abschluss.

Der Nordhäuser Stadtentwässerungsbetrieb errichtet seit August 2020 in Holbach eine öffentliche Kanalisation im Trennsystem. Die anfallenden Schmutzwässer sollen in einer vollbiologischen Kompaktkläranlage für 800 Einwohnergleichwerte entsprechend den Regeln der Technik gereinigt werden. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme im Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz der Jahre 2016 bis 2021 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Ziel ist die Nährstoffreduzierung und damit die Verbesserung der Gewässerqualität der Helme.

In diesem Jahr unterstützt der Freistaat Thüringen den Stadtentwässerungsbetrieb beim Bau des Anschlusses des Dorfes Holbach und beim Bau der Kläranlage durch eine erhöhte Förderung, die bei einer Bauausführung in einem anderen Zeitraum, zum Beispiel nach Fertigstellung der neuen Bundesstraße, nicht mehr möglich gewesen wäre. Die Gemeinde nutzt die Arbeiten in Holbach zur Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau und die TEN für die Verkabelung der restlichen Freileitungen in der Neubauernsiedlung im Ort.

Die Vollsperrung der B 243 konnte erst drei Wochen verspätet durch den verzögerten Abschluss der Bauarbeiten an der Helmebrücke nach Pützlingen Ende September 2020 eingerichtet werden. Im Zuge des Kanalbaus in Holbach stellte sich heraus, dass unter den bituminösen Schichten der Bundesstraße keine ausreichende Tragfähigkeit (Schotter) vorhanden war, so dass sich das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehrs (TLBV) gezwungen sah, die Restflächen neben dem Kanalbau auch zu ertüchtigen und damit in einen adäquaten Zustand zu versetzen. Mit diesen zusätzlichen Arbeiten konnte der Straßenbau der B 243 im vergangenen Jahr nicht abgeschlossen werden.

Da zum Jahresanfang richtiges Winterwetter einsetzte, mit viel Schnee und strengem Frost, konnten die Arbeiten auf der Baustelle erst am 22. Februar wieder aufgenommen werden. Anfang März musste die Landesstraße zwischen Schiedungen und Holbach, die als Umleitungsstrecke genutzt wird, kurzfristig für rund 300.000 Euro saniert werden. Durch den starken Winter und den hohen Schwerlastverkehr war eine Befahrung nicht mehr möglich.

Große Probleme für die Gemeinde Hohenstein stellten generell mit Einrichtung der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Holbach die zahlreichen Nutzungen der gesperrten Anwohnerstraßen durch Lastwagen dar, die dabei sämtliche Straßensperrungen und Verkehrsschilder ignorierten, sich sogar einen Weg über Gassen, reine Anliegerstraßen und ländliche Wege suchten und so enorme Schäden in der Gemeinde verursachten. Für alle betroffenen Anwohner und Akteure ein riesiges Ärgernis und eine enorme zusätzliche Belastung.

Mit Aufnahme der Arbeiten zum Jahresbeginn wurde der Bauablaufplan überarbeitet. Dieser sah vor, bis Ende Mai die Vollsperrung der B 243 in der Ortslage aufzuheben. Bis zum 16. April wurde in großen Abschnitten der Bitumen bereits eingebaut. Zurzeit erfolgen in den Nebenanlagen weitere Arbeiten (Pflaster Gehwege, Fahrbahnmarkierung…), die nur unter einer Vollsperrung ausgeführt werden können. Das TLBV nutzt weiterhin die Sperrung zur Reparatur der B 243 in Richtung Nordhausen.

„Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass die Bundesstraße ab 17. Mai 2021 wieder für den durchgehenden Verkehr freigegeben werden kann“, erklärt der zurzeit staatlich Beauftragte und bisherige ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde, Andreas Gerbothe (CDU). „Bauarbeiten im Bereich von Kanalisationen sind immer mit Behinderungen und Beeinträchtigungen verbunden“, konstatiert Toralf Kanowski, der Leiter des Stadtentwässerungsbetriebes, der vor allem die Unterstützung seitens der Gemeinde Hohenstein bei der kurzfristigen Klärung von aufgetretenen Problemlagen hervorhebt. Dem schließt sich auch der Vertreter der bauausführenden Firma, Roland Wiesner, an. Das Unternehmen Mütze und Rätsel will als Dank an die Einwohner eine Waldschänke am Grillplatz in Holbach aufstellen.

Die Gesamtinvestitionen für den Kanalbau, die Kläranlage sowie für den zusätzlichen Straßenbau belaufen sich nach derzeitigem Stand auf über drei Millionen Euro. In den folgenden Jahren sollen dann auch Klettenberg, Liebenrode, Obersachswerfen, Schiedungen und Trebra an die Holbacher Kläranlage angeschlossen werden. In Klettenberg soll noch dieses Jahr begonnen werden.