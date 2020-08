Kappelbachbrücke in Neustadt wird saniert

Neustadt. Neustadts Bürgermeister hofft auf einen Baubeginn an der Brücke in der Mittelgasse im Frühjahr 2021.

Die Brücke über den Kappelbach in der Mittelgasse ist marode. Sie sei „in die Jahre gekommen“, sagt Neustadts Bürgermeister Dirk Erfurt (Grüne). Das Bauwerk zwischen Burgstraße und Plankenstraße muss saniert werden. Bereits jetzt dürfen schwere Fahrzeuge wie Feuerwehr oder Müllabfuhr die Brücke nicht mehr nutzen. Die Gemeinde sucht ein Planungsbüro für das Projekt. In der nächsten Sitzung des Harztor-Gemeinderates am 2. September soll der Auftrag vergeben werden. Läuft alles nach Wunsch, könnte der Baustart im Frühjahr 2021 sein. Dirk Erfurt hofft auf eine möglichst kurze Bauzeit. Vor allem im Interesse der Anwohner. Sollte sich das Projekt verzögern, so müsste die Brücke spätestens im September 2022 fertig sein. Rechtzeitig vorm internationalen Neustadt-Treffen.